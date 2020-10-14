港專家：情况罕見 料無礙疫苗保護性

難言「流感化」 須防本土化

梁子超稱，今次個案可能是首次感染時接觸病毒劑量不多，或感染僅限於呼吸道，無擴散至身體其他組織，因而對免疫系統刺激不足，未產生足夠抗體或免疫記憶，在短時間內再次接觸病毒時仍可能染病。至於第二次感染時病重，可能與接觸病毒劑量較高，感染範圍較大或病人身體狀况不同有關。一般而言免疫反應愈強，身體較常出現炎症反應等以對付感染，但同時亦會令病情顯得更嚴重。

相較於全球現有3783萬宗感染新冠個案而言，梁子超認為，現有二次感染個案並不普遍，相信出現機率不特別高。他指出，現有研究顯示，測試中的疫苗所產生的抗體可持續存在6個月，相信今次個案並不會影響疫苗提供保護的前景。對於有論者認為病毒變種快、傳染力高，與流感愈來愈相似的情况，梁子超稱新冠病毒與流感病毒不同，不會走向所謂「流感化」，但病毒確實會不斷變異以提升其傳播能力，配合病毒在不同溫度的存活機率等其他因素，有可能出現疫情本土化或季節性爆發。

譚德塞：集體感染群體免疫「不道德」

另外，世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞周一（12日）警告，部分國家有意讓病毒傳播以建立群體免疫的做法，「在科學與道德上均不可行」，強調任由人類未全面了解的病毒傳播不道德，應透過疫苗保護民眾不染病來建立群體免疫。目前全球約有10款新冠疫苗進入臨牀測試的最後階段。

明報記者 羅睿琪