美漢二次感染新冠 病情更嚴重 兩次病毒基因不同 衝擊免疫力認知

有關研究報告刊於《刺血針傳染病》期刊。報告稱，美國內華達州一名25歲男子在48天內接連兩次感染新冠病毒。他在3月25日首次出現症狀，包括喉嚨痛、咳嗽、頭痛、惡心及腹瀉等，4月中確診，5月曾兩度接受病毒檢測，均呈陰性，惟至5月底他突然再現病徵，未幾確診，並因缺氧及氣促需入院治療，目前已康復。

非首次感染後「復陽」

該男子本身無健康問題，免疫系統亦正常。專家分析其體內病毒樣本，發現他兩次出現病徵時，體內病毒的基因有顯著差異，因此相信男子並非首次感染後病毒休眠後反彈的「復陽」，而是發生兩次不同的感染。雖然專家未能檢測男子首次感染後的免疫反應，但確認第二次感染時體內產生抗體。

康復者應續做防疫

帶領今次研究的內華達大學病理學家潘多里（Mark Pandori）稱，研究說明曾經感染新冠病毒未必代表未來不會受感染，或推翻迄今對新冠病毒的認知，包括認為因人體已對病毒有一定免疫力，二次感染時病况會較輕微等假設。未來需要進一步研究，了解感染者的免疫力能維持多久，並找出為何部分二次感染者會出現較嚴重病情。他呼籲確診者康復後亦應繼續遵從防疫指引，包括保持社交距離、戴口罩及勤洗手。

全球已證實的新冠病毒二次感染個案相當罕有，當中包括比利時、荷蘭、香港及厄瓜多爾等地的病例。其中香港個案為全球首例，該名33歲男患者於3月26日首次確診，4月中康復，到8月15日從西班牙經英國返港時再次確診。厄瓜多爾患者則在第二次感染中同樣有較嚴重病情。專家估計，第二次感染較嚴重可能與病人感染時接觸病毒量較多而觸發較強烈反應有關，或是感染另一款較強力的病毒株，亦可能出現「抗體依賴性免疫加強反應」，即抗體令後續感染更嚴重，一如登革熱患者的情况。

香港曾有相同病例

耶魯大學免疫生物學家岩崎明子指出，今次研究可能影響現有防疫的公共衛生措施。隨着更多再感染個案浮現，科學界將有機會了解感染病毒後產生的免疫水平，對了解哪些疫苗能否有效防病，以至達到群體免疫效果是關鍵。不過她亦強調，即使天然感染病毒後未產生足夠免疫力防病，並不代表疫苗無法提供保護。

（法新社/BBC/華爾街日報）