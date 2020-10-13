參議院展開大法官任命聽證

民主黨議員候選人籌款破紀錄

在挑戰格雷厄姆第4次競逐參議員的北卡羅萊納州，民主黨候選人哈里森（Jaime Harrison）於7月至9月間，從99.4萬個捐款人取得150萬筆捐款，共籌得5700萬美元（逾4.4億港元），打破舊有參議員候選人第三季的3810萬美元籌款紀錄。格雷厄姆尚未公布其第三季籌款狀况，但9月底在霍士節目內曾表示資金告急。

同類情况亦見於南卡羅萊納、緬因和亞利桑那等州，在民調反映那些州份候選人勢均力敵下，民主黨候選人的吸金力突然上漲，艾奧瓦、阿拉斯加州還打破了該州的參議員候選人籌款紀錄。

根據綜合民調網站RealClearPolitics，這半個月美國14個主要民調顯示民主黨候選人拜登全線領先特朗普，平均差距達9.8個百分點。

民主黨只要贏多4個席位，就能成為參院多數黨，倘拜登當選總統，民主黨贏3席就成，因為根據憲法，副總統必然是參議院議長，有權投下關鍵一票。

不過，財經網站MarketWatch分析標普500指數公司行政總裁的捐獻情况，顯示捐款支持拜登的總裁有約30家，是特朗普的一倍，但特朗普得到的250萬美元捐款，卻是拜登的5倍。

（CNBC/紐約時報/霍士新聞/CNN）

（2020美國大選）