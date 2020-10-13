廣告移植抗疫大將言論 特朗普捱轟 福奇：從未公開支持政治候選人

特朗普團隊該段受爭議的廣告長30秒，在上周特朗普離開醫院後再安排播出，旁白提及「特朗普總統正從新冠病毒中復原，美國也是」，之後片中見到美國國立過敏與傳染病研究院總監福奇（Anthony Fauci）說：「我無法想像有人可以做得更多」。這編排明顯是要讓人聯想福奇所說的就是特朗普，但其實廣告裏面的那段話，是福奇3月間接受霍士新聞訪問時所說，內容提及他自己和白宮防疫小組等的防疫努力，全句是：「我一直全力投入，我幾乎每天都與防疫小組一起去白宮，是每一天。因此，我無法想像有人可以做得更多。」

競選團隊：確實出自福奇之口

以往多次就政府處理疫情問題上與政府不和的福奇，周日接受有線新聞網絡（CNN）訪問，抨擊特朗普團隊的做法。他說：「我在接近50年的公職生涯中，從未公開支持過任何政治候選人……共和黨競選廣告未經我同意下使用的發言，是從我數月前談論聯邦公共衛生官員努力的一大段話中擷取，根本是斷章取義。」

特朗普競選團隊傳訊主任默托（Tim Murtaugh）發聲明辯解，稱廣告中擷取的福奇談話「貨真價實，確實出自福奇醫生的口」，又說：「如同福奇醫生最近在參院作證所說，特朗普總統從一開始就很認真看待疫情，迅速行動，挽救了生命。」特朗普自己亦在Twitter回應說：「那些確實是福奇醫生的話，很多州長都說，我們做了『了不起的』工作。」此外，美國廣播公司報道，白宮被指阻止福奇和其他醫療專家周日上該台的電視節目受訪。

另一方面，特朗普周日在Twitter發文稱，自己已對新冠病毒具有免疫力，Twitter隨後將這則帖文加上標籤，稱它違反與疫情有關的誤導信息相關規範。

特朗普自稱免疫 Twitter加警告標籤

特朗普在文中寫道：「昨天從白宮醫生那兒獲得全面、完整的審批。這表示我不會再染病（免疫），也不會傳給他人。」他同日接受霍士新聞訪問時再說：「看來像是我已有免疫力，不知道，也許是長時間，或許只是短時間，也可能是一輩子。」他還說：「所以你們的總統不必像對手一樣躲在地下室」，以嘲諷疫情期間採取謹慎措施造勢的民主黨對手拜登。早前有研究顯示，有之前已康復的病人再受感染或「復陽」，美國疾病控制及預防中心（CDC）亦表明，民眾不應假設染疫後就會免疫。

按計劃，特朗普將於美東時間周一晚上7時（香港時間今晨7時）出席佛羅里達州桑福德（Sanford）的競選集會，外界關注其傳播病毒風險。

（法新社/BBC/CNN/中央社）

（2020美國大選）