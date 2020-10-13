學者：特朗普「只向錢看」不明同盟價值

特朗普屢就貿易逆差和軍費開支問題批評默克爾政府，曾威脅對歐洲汽車進口加徵關稅，變相打擊德國汽車製造業，今年6月更決定撤走約1/3的駐德美軍。美國外交界一直警告這會損及兩國同盟關係。

北卡羅萊納大學教堂山分校歷史與國際事務教授拉雷斯直言，「特朗普不理解同盟的價值」。他向本報稱美國多年來建立遍佈世界的同盟體系，重要在於強化美國國力，但特朗普「只向錢看」，從經濟角度看成本效益，忽視維繫同盟關係之重要。拉雷斯以蘭茲圖區域醫療中心為例，指那不止是美軍駐境外最大軍事醫院，也是駐中東美軍受傷後第一時間送往治療的地方，對美軍在中東的作戰任務具重要性。

拉雷斯承認，德國軍費問題不是特朗普首先提出，前總統奧巴馬任內已要求北約盟友增加軍事開支——2014年北約峰會，歐洲各國同意在2024年或之前把軍費支出佔GDP比例提升到2%。儘管最新數據顯示，德國去年軍事開支大增10%，但佔GDP比例仍僅1.38%，短期內難以達到2%目標。但拉雷斯相信，拜登可令美國改以談判方式與盟友協調處理和重建信任。

施壓盟友增軍費 難一蹴而就

德國外長馬斯6月底曾稱，即使特朗普敗選，美德關係也不會自動修復。被問及重建美德同盟的挑戰，拉雷斯認為俄歐能源合作項目是主要障礙，美國一直表明反對德、俄之間的北溪二號（Nord Stream 2）天然氣管道項目，美方不願看見德俄有任何合作。反對北溪二號在美國屬少有的跨黨派合作議題，特朗普任內固然不時抨擊和施壓，但拜登8月也明言美國相信該項目對歐洲來說是「壞交易」。

（2020美國大選）