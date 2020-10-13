拜登重塑外交同盟兩大誤區 忽略真實矛盾盟友不滿 誇大前朝損害

拜登在今年3/4月號《外交事務》期刊撰文，初步勾勒外交方略，可見其三大重點皆與盟友息息相關（表）。其競選團隊高級政策顧問蘇利文（Jake Sullivan）8月底接受大西洋理事會訪問時進一步闡述，指拜登與特朗普其一最大差異在於對美國盟友的看法，批評特朗普「視盟友如債務多於資產」，指拜登「相信美國跟志同道合的民主盟友合作達成共同目標時會更為強大」。

包潤石：「美國優先」製「美國孤軍」

這套論述可謂美國外交建制精英的主流觀點。曾官至助理國務卿的包潤石（Richard Boucher）上月接受本報電郵專訪，他批評特朗普政府發起貿易戰、對盟友諸多要求，以及退出伊朗核協議和《巴黎協定》等，令美國疏遠了大部分傳統盟友，亦令對方不確定美國的意圖，「『美國優先』最終製造了『美國孤軍』（America Alone）」。他形容同盟基本地反映美國在世界的利益和權力，指二戰後世界秩序是「由圍繞美國創立的同盟體系所建立」，藉此維持和平、推動經濟繁榮和應對全球威脅。

在視中國為戰略競爭對手漸成美國政圈共識之際，拜登頭號外交幕僚布林肯（Tony Blinken）此前接受彭博電視訪問時，質疑特朗普粗魯對待傳統盟友，增加華府應對中國的難度。他說：「我們要做的第一件事就是走出特朗普將我們（美國）置於的『戰略赤字』——特朗普藉着削弱同盟、放棄美國的人權價值觀和貶低美國民主制度，變相幫助中國推進其關鍵戰略目標。」包潤石同意美國對華策略須重視跟同盟合作，例如同盟有助鞏固美國制訂規則的領導地位，那些規則不但是華府必須遵守，「也包括新興大國如中國」。

特朗普政府任內也有致力為跟印度、日本和澳洲組成的「四方安全對話」（QUAD）提升地位，來配合印太戰略概念，並拉攏阿拉伯國家跟以色列建交等。

包潤石承認有少數例外情况，但提醒那都「很大程度上基於特朗普與外國領袖的私人關係，而非對美國在全球外交領導地位之承諾」，因此反令世界大部分地方難明美國政策，擔心華府非可靠伙伴。

奧巴馬對京軟弱 拜登難取信亞洲

然而，拜登欲在入主白宮後重振美國同盟並非易事，一來特朗普政府對部分盟友的指摘非完全無的放矢（德國是其一例子，詳見另稿），二來外界或高估了特朗普對美國外交或同盟關係的損害，又或低估了部分盟友對（拜登曾任副總統的）奧巴馬政府之不滿。

新加坡國立大學學者克拉布特里（James Crabtree）上月在《外交政策》撰文警告稱，其觀點雖或令美國政圈頗感驚訝，但亞洲盟友實際上「對拜登或勝選悄感焦慮」，尤其包括日本和印度等重要伙伴。他形容美國內部對特朗普的批評未必適用於亞洲，區內許多官員對特朗普及其強硬對華政策日益感到相對安心，拜登上台的可能性反令他們回想起奧巴馬任內對北京「漫無目的和軟弱」的態度——即使這種記憶未必準確，仍為拜登在亞洲帶來「信用難題」。

大西洋理事會執行總編輯弗里德曼（Uri Friedman）今年2月也在《大西洋》專欄提醒，儘管美國的同盟在特朗普任內確面臨比以往數十年多的考驗，「但事實是同盟迄今未被擊垮，個別同盟在特朗普時代還變得更強大」。

美國盟友乏選擇 華府迴旋空間大

弗里德曼直言，特朗普任內揭示美國同盟的兩大現實：首先是冷戰結束已久，美國卻事至如今才認真討論其世界角色及國家安全利益，「美國盟友逐漸理解這點，正審視其對它們的意義」；其次，這些伙伴不得不承認在國家利益面前別無美國以外的他選——畢竟它們不會想跟專制大國如中國或俄羅斯合作，也無法把自身安全交託予軍力疲弱的歐盟，「這意味着（美國）有更多迴旋餘地去處理軍費負擔攤分等敏感議題，以及這些同盟關係有比歷任美國總統所認為的更具適應力特質」。

【外交篇．系列二之二】

明報記者 周宏量 甄梓鈴

（2020美國大選）