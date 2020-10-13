德外長促泰王勿「遙距治國」 警告凍結貿易談判

68歲的哇集拉隆功2016年繼位後隨即修憲，讓他在掌權同時可以長期居於德國巴伐利亞，毋須任命代理人攝政。馬斯上周五（9日）在國會接受綠黨議員舒默特（Frithijof Schmidt）質詢，質疑德國為何「罕有甚至非法地」容許哇集拉隆功在巴伐利亞處理泰國內政。他指出，泰國公主烏汶叻今年初被禁代表反對派泰護國黨出選首相，便疑是哇集拉隆功「遙距治國」一例。

馬斯回應稱，德國一直明確禁止旅居德國者從德國境內處理其本國國政。被問及如泰國政府繼續「阻塞泰國民主道路」，德國政府會否推動中止歐盟與泰國的自由貿易協議談判，馬斯說，自由貿易協議是鼓勵泰國回歸民主選項之一，但如泰國維持現有狀况，德國「不排除會凍結貿易談判」。

泰：首相處理國務 泰王不涉公務

泰方保證泰國國務是由首相處理，泰王作為君主立憲國家元首，只是以私人身分訪德，不涉公務。

由泰國學生主導的反政府示威自7月起不斷升溫，改革王室及修憲等訴求呼聲不絕。學生領袖此前預告，周三（14日）將在紀念1932年立憲革命推翻君主專制的曼谷民主紀念碑舉行大型集會。

（綜合報道）