改良拍賣理論 史丹福經濟學師徒獲諾獎

商品難傳統方式銷售 研新拍賣形式

瑞典皇家科學院發聲明稱，兩名獲獎者米爾格龍及威爾遜改進了拍賣理論，並為難以用傳統方式銷售的商品或服務設計出新的拍賣形式，例如無線電頻譜的拍賣，令全球賣家、買家及納稅人獲益。

兩名得主曾是師生關係，目前都是史丹福大學的教授。72歲的米爾格龍生於美國底特律，1979年取得史丹福大學商學博士學位，現於史丹福大學人文科學院任教，他是博弈理論專家，尤其擅長拍賣理論和定價策略。83歲的威爾遜曾是米爾格龍博士論文的指導教授，他於1963年在哈佛商學院取得博士學位，現為史丹福大學商學院管理系名譽教授。

聲明指出，過去人們總是把物品賣給出價最高的人，或是從出價最低的人手中購入。時至今日，價值天文數字的物品每天在拍賣中易手，當中包括家品、藝術品、古董、證券、礦物和能源，公共採購也能透過拍賣方式競標。研究人員利用拍賣理論，嘗試了解不同競標規則下的拍賣結果和最終價格，即是拍賣形式。這種分析非常困難，因為投標者基於可得的資訊作策略性競標，一方面，他們會考慮自己所知的資訊，另一方面要考慮其他對手知道的資訊。

威爾遜開發出具有共同價值 （common value）物品拍賣的理論，意指這種價值在事前並不確定，但最終對每個人而言都相同。舉例說，無線電頻譜的未來價值，或是特定區域的礦物量，研究顯示理性的競標者出價時，往往低於他們心目中的價值，這是基於「贏者詛咒」（Winner's Curse）的考量，也就是擔心出價過高而成了輸家。

米爾格龍則設計出一套更普遍的拍賣理論，不僅適用於共同價值，更進一步套用在因不同競價者而異的私有價值。他分析了多種拍賣形式的出價策略，證明當競標者在出價過程中知道更多彼此的估計價值時，此模式會給賣家帶來更高的預期收入。

親自拍賣經驗不多 「曾eBay買雪靴」

兩人因為提出同時進行相互關聯物件拍賣模式而著名。1994年，美國當局首次使用二人發明的其中一種拍賣形式，向電訊營運商出售無線電頻譜，此後許多其他國家仿效。

威爾遜接受《路透社》電話訪問時，對獲獎表示高興，並透露自己拍賣的經驗不多，「妻子說我們曾在eBay網站買雪靴，我猜那是拍賣吧」。米爾格龍則告訴記者，威爾遜住在他的對面街，威爾遜早上來敲門，告知兩人共同獲獎的消息。

（諾貝爾官網/中央社）