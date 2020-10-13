澳洲研究：新冠病毒可存活28天 光滑表面上較頑強 評論質疑全黑實驗環境不真實

過去有類似的研究指出，新冠病毒可在鈔票和玻璃上存活2至3天，在塑膠和不鏽鋼表面則可存活最多6天。澳洲最大國家級科研機構「澳洲聯邦科學與工業研究組織」（CSIRO）的專家，把包含新冠病毒的人工黏液放在不同物件表面，研究病毒在20℃、30℃和40℃的環境下於不同表面的存活時間。研究在漆黑的實驗室中進行，以免紫外線殺死病毒，另外現場濕度劃一為50%，以減少其他變數影響。

結果發現，新冠病毒比之前所知的頑強得多。在20℃環境下，病毒於手機屏幕及鈔票上存活可長達28天，較甲型流感病毒在同一環境下存活的17天長。至於在30℃下，其在紙鈔上的存活時間也可長達21天；至於40℃時，病毒存活力大減，48小時內就已不具傳染性。另外，研究顯示，病毒在平滑、非多孔性物質表面的存活時間，也比布料等多孔性物質表面長久。研究人員說，有關結果顯示病毒「極為頑強」。

潘烈文：「意料之內」帶出「壞信息」

CSIRO行政總裁馬歇爾（Larry Marshall）稱，找到病毒在物件表面可存活多久，有助他們準確預測和減緩病毒的傳播，更好地保護民眾。不過英國廣播公司（BBC）記者高希（Pallab Ghosh）指出，有關實驗是在對病毒有利的環境下實行，包括黑暗的房間、有穩定的溫度和濕度，質疑病毒在現實環境下的存活狀况未必那麼好，但研究結果仍顯示要經常洗手和清潔屏幕，及避免接觸臉部以減低受感染的需要。

香港大學公共衛生學院教授潘烈文昨對本報表示，已知新冠病毒在乾燥和寒冷的環境能存活時間較長，上述研究的實驗結果屬「意料之內」。他指出，香港天氣普通較熱和潮濕，一般相對濕度超過70%，加上有紫外光，相信病毒在香港環境存活時間，較有關實驗室內存活時間短，但他認為此研究帶出了「新冠病毒是較想像中更頑強」的「壞信息」。潘說，新冠病毒大部分都是透過人與人近距離的緊密接觸、吸入患者飛沫等傳播。他認為，最重要預防方法始終是戴好口罩和保持手衛生等，以防萬一亦應注重環境清潔。他亦提醒，冬天亦應保持室內空氣流通以減少傳播風險。

英專家質疑惹不必要公眾恐慌

英國卡迪夫大學普通感冒中心前主任埃克爾斯（Ron Eccles）批評研究提出新冠病毒可存活達28天的說法，會為民眾帶來不必要恐慌。他指出，病毒是透過咳嗽、打噴嚏的黏液和骯髒手指而傳播到物件表面，但研究沒利用新鮮人體黏液作為研究的傳播媒介，又認為新鮮黏液有很多白血球及抗體和其他化學物質，會破壞或中和病毒，因此病毒在物件表面上可能只能存活數小時。

研究主要作者里德爾（Shane Riddell）承認，病毒在現實環境的存活期相信比研究所顯示的短，但研究結果顯示，盡可能洗手和消毒，以及抹淨可能與病毒有接觸的物件表面，是十分重要。研究報告刊登於《病毒學期刊》（Virology Journal）。

（BBC/中央社/路透社）

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