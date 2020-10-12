新書指控美軍污染太平洋 英記者據萬頁官方解密文件蒐證

周一出版的《荼毒太平洋》為米切爾根據美國《資訊自由法》獲取逾1.2萬頁文件，配合美國前軍方人員、倖存受害者、研究人員及當地居民的訪問寫就，書中指控五角大廈縱容美軍在太平洋地區疏忽管理轄區及破壞環境，侵害原居民權益。例如美國在二戰後在太平洋島嶼展開核試，使當地人曝露於輻射塵，又用關島、塞班島等處置大量化武，使之淪為受軍事污染影響最嚴重的地區。

「橙劑」噴灑關島基地 國防部否認

書中述及1968年派駐關島安德森空軍基地的三級軍士長福斯特的個案，他登島翌日奉命用含有大量有毒物質二噁英的除草劑「橙劑」噴灑基地周邊，未幾便出現嚴重皮膚病，其女兒十來歲時患癌，孫兒則患多指症及心臟問題。美軍二戰後在關島存放約500桶除草劑「紫劑」（橙劑的先行者），美國國防部一直否認曾在島上施用。惟2015年的專家報告稱當地嬰兒缺陷夭折率偏高跟除草劑有關，美國環保署2017年調查證實土壤含除草劑殘餘物，當地前駐軍亦承認曾在當地噴灑藥劑及棄置受污染廢物。

太平洋棄芥子氣核廢料

書中亦指出，美軍在馬紹爾群島儲存了逾7萬立方米的輻射物料，包括戰後原子彈實驗遺下的鈈239等，美國能源部及後承認當地有小量輻射物資流入海洋，但堅稱已向該國支付逾6億美元（約47億港元）處理費用，應由對方善後。另外，美軍亦曾向太平洋棄置290萬公斤芥子毒氣和神經毒質、454噸放射性廢料，部分外泄污染物證實破壞夏威夷約翰斯頓環礁。

米切爾對《衛報》說：「美國當局屢次通過謊言、不實資訊、對記者的攻擊，試圖隱瞞污染。」他稱國防部和國務院均曾阻撓其調查工作，其中一份檔案顯示美國海軍陸戰隊刑事調查科曾經監視他。他又稱，調查對受害者的影響促使他繼續發掘證據，「我的報告有助這些抱病者爭取美國政府的賠償，幫助受苦人士爭取應得公義」。

（衛報）