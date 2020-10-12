停火淪空談 阿塞拜疆第二大城被炸

在甘賈有目擊者稱被凌晨巨大爆炸聲嚇醒，有房屋被夷平一至兩層。在當地的法新社記者所見，有救援人員要徒手在瓦礫中挖掘尋找生還者，後來找出一具幾近全裸的遺體，並放進白色袋送上救護車。

亞美尼亞國防部否認阿塞拜疆的指控，反稱阿塞拜疆繼續炮擊納卡地區內人口稠密地區，包括納卡地區首府斯捷潘納克特（Stepanakert）。法新社在當地的記者稱在晚上聽到有爆炸聲。納卡地區領袖阿魯秋尼揚（Arayik Harutyunyan）指周日局勢平靜，但警告停火協議並不穩固。

當地領袖發言人指攻擊斯捷潘納克特是對停火協議的不尊重，呼籲國際社會以承認該區獨立作為終止衝突的解決方法。作為阿塞拜疆盟友的土耳其，其外交部周日稱外長恰武什奧盧已要求俄羅斯外長拉夫羅夫敦促亞美尼亞遵守停火協議，並譴責亞美尼武亞攻擊甘賈。

（路透社/法新社）