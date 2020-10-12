美官員研安全外遊渠道 紐倫旅遊擬恢復

目前美國民眾前往英國要隔離14日，大多數情况下亦不能前往歐盟；同時美國亦禁止英國和歐盟旅客入境，除非他們是美國公民或永久居民。英國亦在討論放寬隔離要求，運輸大臣夏博思（Grant Shapps）上周稱有工作小組會研究機場檢測的可能。

全球各地的新冠病毒疫情仍然反覆。印度在周日錄得近7.5萬宗新症，累計總確診病例超過700萬，成為美國以外第2個確診病例超過700萬的國家。法國衛生部上周六（10日）亦公布有26896宗新症，是疫情爆發以來首次單日新增逾2.6萬宗，令法國確診總數增至約71.9萬宗。

至於英國首相約翰遜周一（12日）將公布應對疫情的新措施。房屋大臣鄭偉祺（Robert Jenrick）未有透露細節，但稱措施會專注於地區上，指地區領袖會更多參與病毒追蹤工作，約翰遜又會公布在英格蘭部分地區之間出行的規定，並重申不會有全國封城安排。

參與牛津疫苗試驗男護確診

另外，自願參與牛津大學跟藥廠阿斯利康（AstraZeneca）新冠疫苗試驗的男護士龐斯（Joan Pons）上周末在Twitter公布自己在上周三的檢測中確診感染新冠病毒。他並不知道自己在試驗中是注射了疫苗還是安慰劑，但表示希望自己的確診有助證明疫苗是否有用。

（華爾街日報/法新社/路透社）