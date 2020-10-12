白俄總統會見被囚反對派

白俄羅斯通訊社（Belta）報道，盧卡申科主動提出會見在囚獄中政敵。據官方發放的照片，他在一個小房間內起碼會見了12人，當中有原擬參加8月總統選舉的白俄羅斯天然氣工業銀行前行長巴巴利科、巴巴利科的兒子、身為律師的協調委員會成員弗拉索娃（Liliya Vlasova）、曾在美國參議員桑德斯的民主黨初選擔任競選策略師的什克里洛夫（Vitali Shkliarov）等人。

反對派眾人穿著便服，圍繞於一大張橢圓桌子坐着，全在聆聽盧卡申科的發言，沒有笑容。盧卡申科在官方片段中說：「我不但想說服你們的支持者，還要說服整個社會，我們需要更宏觀地看事情……你們不能在街頭改寫憲法。」

盧卡申科：不能在街頭改寫憲法

流亡到立陶宛的季哈諾夫斯卡婭在社交網絡表示，這證明盧卡申科終於承認他們是政治犯而非罪犯，但對話不應該在監牢進行。她又透露首次獲准與被囚4個月的丈夫通電話。另一協調委員會成員、前駐法國大使拉圖什科（Pavel Latushko）認為，盧卡申科肯與他關起來的人對話，顯示他變弱了。

不過，昨日白俄群眾連續第64天抗議盧卡申科舞弊執政，再遇武力和發射水炮等驅趕，最少50人被捕。盧卡申科宣稱以八成得票，壓倒季哈諾夫斯卡婭勝出8月9日大選，9月底宣誓第6次出任總統。他得到中俄等國承認，未有政權動搖迹象。

（法新社/路透社）