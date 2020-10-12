韓磊：「極限施壓」效果成疑 反削美優勢

韓磊批評特朗普自吹自擂的「極限施壓」最終「未能取得任何接近（最高）極限的成果」，以朝鮮為例，制裁迄今未帶來可靠的無核化承諾，平壤反而續發展武器級別的核原料和建立導彈庫。他又質疑特朗普傾向跟朝鮮領導人金正恩直接打交道，繞過重要盟友和未跟北京協調，削弱制裁效果。

決策出於政治動機 乏多手準備

談到中美貿易戰，韓磊則指自中美首階段貿易協議簽署後，美國對華貿易赤字回升，華府最關注的結構經濟議題從未開始解決，北京反加強其國家主導資本主義制度。他又批評華府同向歐洲伙伴徵關稅，妨礙跟布魯塞爾合作處理經濟對等待遇和市場等對華共同關注議題。

韓磊認為，特朗普視關稅、制裁、出口管制和禁令等「極限施壓」戰術作政策武器選項並不令人驚奇，「其決策並非由連貫戰略所驅動，而是建基於直覺，及出於政治動機卻缺乏有力邏輯或多手準備的行動」，因此非但無法達成原先目標，更經常令美國在世界處於更不利或較不安全的位置。

特朗普首要目標增美利益非受歡迎

經常在《外交政策》網站撰文評論美國外交和中國經濟的美國學者巴博斯，卻大讚特朗普的外交政策「非常成功」，「一直記住其目標是增進美國利益，而非取得某種全球受歡迎程度」。巴博斯更向本報稱，美國在千禧年後首次同時在全球主要地區達成最重要外交目標，例如在歐洲迫使北約盟友正視國防責任；在中東降低以色列面對的安全挑戰和避免捲入敘利亞內戰等；在東亞則成功刺激日本和澳洲等盟友加入反制中方擴張主義，以及促使印度和越南等非盟友尋求跟美國建立更緊密關係。

（2020美國大選）