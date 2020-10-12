共和黨人憂「三輸」 盼保參院

恐重演水門事件後遭「血洗」敗選

美國共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）上周五（9日）在CNBC的「財經論談」（Squawk Box）節目中表示，若選民對未來感到樂觀，那麼特朗普仍有可能大勝連任，共和黨有機會贏得參眾兩院，但他認為若選民對前景失去希望，這將會是一場糟糕的選舉。在這情况下，共和黨可能在大選中遭「血洗」，輸掉白宮及參眾兩院，就如當年水門事件發生後，民主黨聲勢擴大那樣。

北卡羅來納州參議院席位競爭激烈，早前出席白宮大法官提名儀式後、宣布確診新冠病毒的美國共和黨參議員蒂利什（Thom Tillis）同樣陷入苦戰。蒂利什認為，監察拜登總統任期的最佳方法，就是讓共和黨人在參議院取得多數席位，此言暗示若民主黨下月勝選， 共和黨議員仍可以在參議院成為制衡拜登的防線。

另外，共和黨參議院領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）近期的舉動也讓共和黨陣營感受到特朗普大勢已去的迹象。例如麥康奈爾上周透露，他已經有兩個月沒到白宮，原因是白宮防疫尺度與他不同，不像參議院必須議員戴口罩並保持社交距離。麥康奈爾的言論似乎反映了大眾不滿特朗普處理疫情的表現，或對共和黨在參議院保住多數黨地位構成威脅。

（衛報）

（2020美國大選）