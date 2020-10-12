重啟競選 特朗普未釋播疫疑慮 「御醫」強調已不具傳染力 今起一連3天3州拉票

特朗普上周六在白宮陽台發表演說，主題為「法律與秩序」。特朗普步出白宮陽台時戴着口罩，其後脫下口罩講話，約數百人獲邀在南草坪出席活動，參加者主要是黑人及拉丁美裔人士，大部分人戴上口罩，但沒有保持適當的社交距離。

出院後首公開露面 再轟「中國病毒」

特朗普向支持者稱「感覺很好」，感謝各界的慰問，他再次把新型冠狀病毒稱為「中國病毒」，又表示美國正生產強力藥物與療法，新疫苗即將會面世，強調美國可以擊敗「中國病毒」。他在長達18分鐘的演說中，不忘抨擊民主黨總統候選人拜登，指對方是社會主義者，他又重提自己的政績，包括打擊罪案及帶領美國經濟復蘇。

特朗普本月2日凌晨公布自己與第一夫人梅拉尼婭在前一天確診，2日傍晚入住華特里德國家軍事醫學中心，留醫3天後，上周一（5日）出院返回白宮繼續治療。隨着美國大選逼近，出院不久的特朗普已迫不及待重啟競選活動，特朗曾競選團隊表示，特朗普計劃周一（12日）前往佛羅里達州出席大型競選集會，並將於周二（13日）及周三（14日）分別前往賓夕法尼亞州和艾奧瓦州參與造勢活動，引起關注。

外界憂慮上周六活動淪為病毒溫牀，擔心特朗普仍有「播毒」風險，民主黨人批評這場活動有可能使一批支持者接觸到病毒。拜登競選團隊發言人格溫（Mike Gwin）發聲明譴責特朗普舉辦這場白宮活動的決定是「極為鹵莽和不負責任」，他還諷刺特朗普似乎活在「他沒患病」的另類現實中。

在白宮演說結束後，白宮醫生康利（Sean Conley）發表備忘錄稱，距離特朗普首次出現症狀至今已第10天，他已超過24小時沒有發燒，所有症狀已改善。他強調，特朗普目前已符合美國疾病控制及預防中心（CDC）中止隔離安全標準，根據現行標準，特朗普已不對他人構成傳播風險。但康利未有透露特朗普近期是否有接受檢測，也沒有公布特朗普最新的病毒檢測結果是否呈陰性。隨着特朗普恢復競選行程，康利表示會持續觀察他的狀况。

CDC訂新冠患者接近人群3準則

根據CDC的準則，新型冠狀病毒患者必須符合3個條件才可接近人群，包括首次出現症狀是超過10天前、24小時內沒有發燒並毋須服用退燒藥物，以及其他症狀正在改善，若是重症患者，則建議症狀出現後居家隔離10天至20天。麻省總醫院傳染病學專家納爾遜（Sandy Nelson）對路透社表示，對於一些需要入院治療和吸氧氣的患者，例如特朗普，一般規定隔離期超過10天，甚至多達20天。

美國廣播公司Ipsos最新民調顯示，拜登的支持度仍領先於特朗普，僅有35%的受訪美國人對特朗普應對新冠疫情的處理方法表示認同。

（衛報/路透社/BBC）

（2020美國大選）