朝凌晨閱兵現特大洲際導彈 專家:全球同級最大型 金正恩稱續強軍

朝鮮建黨紀念閱兵慶典，通常在紀念日當天早上舉行，但在美的朝鮮情報網站NK News引述消息人士報道，今次閱兵儀式於周六零時至2時舉行，有飛機、無人機掠空，以及煙花迸發的聲音。閱兵儀式包括儀仗隊、53個步兵中隊、22支機械化部隊等，各隊經過平壤金日成廣場的主禮台時俱呼叫「決死擁護金正恩」口號。參與巡遊的武器，有「北極星-3」型和「北極星-4」型潛射彈道導彈、「火星-12」型中程導彈、「火星-14」型和「火星-15」型洲際導彈、朝版「陸軍戰術彈道導彈」（ATACMS）和其他軍車坦克等。

專家對導彈能否運作存疑

不過，最受矚目的武器要數壓軸出場的新型洲際彈道導彈。該款導彈有別於現時所知朝方最大洲際導彈「火星-15」型使用9軸18輪發射車拉動，新導彈要由11軸22輪的發射車裝載。分析家估計，新導彈直徑約3米，長度達24米，比前者再長約2、3米。美國科學家聯盟分析員潘達（Ankit Panda）形容，這是全球至今所知「最大型的陸上流動液態燃料導彈」。中國軍事專家梁國樑指出，與朝鮮出動的11軸車相比，中國的王牌「東風-41」洲際導彈都只是用8軸車運載。他提到這款導彈是2級設計，反映朝鮮之前多次試射3級導彈失敗後，只好改回2級設計，但又想達到洲際射程，故將第1級設計得特別長，能否成功及能否射到美國存疑。韓國梨花女子大學教授李雷夫（Leif-Eric Easley）亦說，暫時難說該導彈是否真的能運作。該導彈尾部有疑似支架設備，韓國軍方推測這顯示新導彈未必能從發射車上發射。

金正恩在閱兵前發言表示：「跟5年前就在這裏舉行的慶祝建黨70周年閱兵相比，不難看出我國軍力現代化有了多大變化，誰都知道其發展速度……發展到任何人都不敢藐視我們的程度。」他又表示，朝鮮會繼續強軍，以作防衛和震懾之用，說：「如果你沒有力量，就要抹去流經用雙拳的血與淚。」除了金正恩，出席慶典的高官有國務委員會第一副委員長崔龍海、總理金德訓、人民軍參謀長朴正川和金正恩妹妹金與正等。

美官員表失望 促談判

路透社昨引述美國一名官員稱，朝鮮展示前所未見洲際導彈，顯示該國繼續致力研發核武和導彈，「令人失望」，呼籲平壤政府談判以達至全面無核化。

（韓聯社/法新社/Newsis/東亞日報/路透社）