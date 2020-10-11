俄斡旋人道停火 亞阿互斥對方違約

雙方同意磋商解決領土糾紛

俄羅斯總統普京分別跟亞美尼亞總理帕什尼揚、阿塞拜疆總統阿利耶夫通話後，促成交戰兩國外長上周五齊到莫斯科會面。談判逾10個小時後，俄羅斯外長拉夫羅夫昨凌晨表示，交戰兩國外長簽署了聯合聲明，答應「以人道立場」從10月10日納卡地區時間中午12時起停火。停火期間，國際紅十字會將居中協助涉事各方，交換受害者遺體和俘虜。亞美尼亞與阿塞拜疆亦同意開始磋商尋找和平解決領土糾紛的辦法。

不過，停火協議生效前後，雙方仍互相指摘對方違反承諾和否認對方指控。亞美尼亞國防部指控阿塞拜疆炮轟境內一處定居區，卡拉巴赫的亞美尼亞裔武裝也稱，阿塞拜疆武裝在停火後5分鐘加大火力進攻。阿塞拜疆則指卡拉巴赫的敵軍炮轟阿國境內地方。

阿塞拜疆總統阿利耶夫向俄羅斯傳媒稱，各交戰方正嘗試找尋政治解決方案，但未排除仍會有戰鬥。該國外長則稱，停火時限只視乎紅十字會安排交換陣亡者的進度。亞美尼亞外交部則稱，將用盡一切外交渠道以嘗試支持停火。

亞領袖：若續戰鬥將承認納卡獨立

在莫斯科會談前，阿利耶夫在電視發表全國講話，稱願意和平取回土地，給予亞美尼亞和平化解衝突的「最後機會」。但亞美尼亞領袖稱，要是戰鬥持續下去，將「別無選擇」唯有承認納卡獨立。

身處阿塞拜疆鄰近納卡地區小城泰爾泰爾（Tartar）的半島電視台記者稱，阿塞拜疆民眾並不歡迎停火。他說：「他們（阿國民眾）相信，30年來……首次他們佔上風，他們擁有配備更精密武器的軍事力量。他們相信長時間停火只會有助亞美尼亞人重整陣腳。」

納卡地區以亞美尼亞裔為主，其主權爭端自蘇聯倒台後爆發，1990年代亞、阿衝突在造成逾3萬人喪生後，國際社會介入調停。此後該地區雖獲公認為阿塞拜疆領土，但它與周邊地區實際上是自治，到上月底兩國在此區爆發衝突。

（法新社/塔斯社/半島電視台）