重提希拉里電郵門 特朗普促下屬挖黑材料

蓬佩奧：大選前公開電郵

特朗普近日重提4年前希拉里被揭任國務卿期間用私人電郵處理公務的「電郵門」事件，稱對方應該入獄，又對蓬佩奧未公開有關電郵內容表示「不開心」。蓬佩奧前日受訪稱：「我們已取得這些郵件，我們將讓美國人能看到這些資訊。」他說，會在大選前公開有關電郵內容。聯邦調查局（FBI）局長科米曾在2016年大選前公布「電郵門」調查結果，稱希拉里只是「極度不小心」，沒有干犯罪行。

與此同時，特朗普上周又施壓巴爾就反調查「通俄門」起訴政敵奧巴馬和拜登。巴爾去年追查執法部門為何調查俄羅斯涉干預2016年大選，指派聯邦檢察官德拉姆（John Durham）領導調查，審視FBI通俄調查的理據是否充分、調查手法是否合法和恰當。但巴爾已向共和黨參議員表示，有關審視不可能在今屆大選前完成。《紐時》又引述3名知情官員稱，他們被告知德拉姆不大可能會在11月3日前提出任何足以影響大選發展的起訴。特朗普前日受訪時表明，對巴爾的說法表示失望。

《紐時》再揭稅務醜聞

在特朗普渴望挖黑材料之際，他繼續被《紐時》揭露稅務醜聞。報道引用特朗普的稅務紀錄顯示，2016年他突然獲得2100萬美元來自他與朋友同共經營酒店的「意外之財」。報道指出，該筆錢通過一系列交易流向特朗普控制的幾間公司，然後落到特朗普手中。特朗普競選團隊2016年6月時經費短缺，銀行只有約130萬美元。縱使文件沒顯示那筆錢用來協助競選，但在2016年競選最後階段，特朗普給了其團隊1000萬美元。《紐時》引述專家稱，這可能違反稅務法例或競選財務法，因為除非這些錢用於實際業務開銷，否則用以扣稅屬於違法。若這些錢不合法，且被用來資助特朗普競選，那可能被視為非法競選捐款。

（紐約時報/路透社）

（2020美國大選）