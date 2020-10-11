重提希拉里電郵門 特朗普促下屬挖黑材料

【明報專訊】染疫後的特朗普除急不及待「復出」拉票，近日亦被指多番施壓包括國務卿蓬佩奧和司法部長巴爾在內的下屬挖民主黨「黑材料」，並責備他們未能為他對付政敵，辦事不力。蓬佩奧其後表示會在大選前公開前國務卿希拉里「電郵門」的郵件內容，但巴爾則稱不會在選前公布「通俄門」反調查報告，意味不會就奧巴馬政府是否濫權而控告前副總統拜登。《紐約時報》指出，民調落後的特朗普渴望透過攻擊政敵，轉移民眾對新冠疫情的視線。
蓬佩奧：大選前公開電郵
特朗普近日重提4年前希拉里被揭任國務卿期間用私人電郵處理公務的「電郵門」事件，稱對方應該入獄，又對蓬佩奧未公開有關電郵內容表示「不開心」。蓬佩奧前日受訪稱：「我們已取得這些郵件，我們將讓美國人能看到這些資訊。」他說，會在大選前公開有關電郵內容。聯邦調查局（FBI）局長科米曾在2016年大選前公布「電郵門」調查結果，稱希拉里只是「極度不小心」，沒有干犯罪行。
與此同時，特朗普上周又施壓巴爾就反調查「通俄門」起訴政敵奧巴馬和拜登。巴爾去年追查執法部門為何調查俄羅斯涉干預2016年大選，指派聯邦檢察官德拉姆（John Durham）領導調查，審視FBI通俄調查的理據是否充分、調查手法是否合法和恰當。但巴爾已向共和黨參議員表示，有關審視不可能在今屆大選前完成。《紐時》又引述3名知情官員稱，他們被告知德拉姆不大可能會在11月3日前提出任何足以影響大選發展的起訴。特朗普前日受訪時表明，對巴爾的說法表示失望。
《紐時》再揭稅務醜聞
在特朗普渴望挖黑材料之際，他繼續被《紐時》揭露稅務醜聞。報道引用特朗普的稅務紀錄顯示，2016年他突然獲得2100萬美元來自他與朋友同共經營酒店的「意外之財」。報道指出，該筆錢通過一系列交易流向特朗普控制的幾間公司，然後落到特朗普手中。特朗普競選團隊2016年6月時經費短缺，銀行只有約130萬美元。縱使文件沒顯示那筆錢用來協助競選，但在2016年競選最後階段，特朗普給了其團隊1000萬美元。《紐時》引述專家稱，這可能違反稅務法例或競選財務法，因為除非這些錢用於實際業務開銷，否則用以扣稅屬於違法。若這些錢不合法，且被用來資助特朗普競選，那可能被視為非法競選捐款。
（紐約時報/路透社）
（2020美國大選）
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