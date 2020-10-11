資訊不透明 專家：難斷定療程是否過急

稱同齡患者需數周康復

據美國疾病控制及預防中心（CDC）現行的指引，病情輕度至中度的患者症狀發作10天後，並且24小時內沒再發燒的話，即可停止隔離，而病情嚴重的患者則應在病發後隔離20天。約翰霍普金斯大學傳染病學家阿達賈（Amesh Adalja）指出，不同患者的康復速度差異很大，至於70多歲、需要入院的患者普遍需要數周時間，身體狀態才能回復至基線，但他提醒這個估計未必適用於特朗普，「因為他是總統，有很多人協助他日常生活的行動」。

特朗普在10月1日確診，翌日被送往軍方醫療中心，直至上周一返回白宮繼續隔離，有報道稱他入院前曾吸過氧氣，血氧水平兩度下跌。紐約州醫療集團Northwell Health的重症監護部高級副總裁納拉辛漢（Mangala Narasimhan）指，像特朗普這種年紀並接受過氧氣治療的患者，有時會持續嚴重疲倦和肌肉痛一段時間，但她與阿達賈均強調，特朗普的醫療團隊和身邊的人所提供的信息不足，難以準確知道其康復進度。

慎防病毒複製第二階段

另外，納拉辛漢指出，患者通常被要求多休息和攝取水分，正是因為要令免疫系統處於最佳狀態，以抵抗病毒，而這對年長患者尤其重要，因為他們較易經歷病毒複製第二階段，屆時或會再出現發燒和發冷等症狀。

（法新社）

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