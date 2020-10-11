特朗普擬白宮演說 受訪沒談康復否 拜登斥鹵莽 外界揣測染疫10日仍具傳染力

特朗普計劃在當地時間下午2時（香港時間今晨2時）在白宮陽台發表演說，主題圍繞「法律與秩序」，並稱今次是「總統活動」而非為競選。有官員透露，出席者須在白宮範圍內戴上口罩，所有人進場前亦要量度體溫和填寫關於健康狀態的問卷，但沒表明會否執行社交距離措施，僅稱強烈建議出席者遵守疾病控制及預防中心的指引。《紐約時報》等媒體引述官員稱，白宮已發出逾2000份邀請，《華盛頓郵報》則預料有數百人出席，並稱活動獲特朗普女婿、白宮高級顧問庫什納（Jared Kushner）和白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）支持，但其他官員反對。

預告周一佛州辦「非常大型集會」

特朗普上周五在Twitter宣布，周一將到佛州桑福德（Sanford）舉行「非常大型的競選集會」。其競選團隊稱，將為出席者量度體溫、提供口罩並鼓勵他們戴上，以及提供消毒洗手液等，指引與之前沒多大分別，但過往集會戴口罩的人都不多。

白宮醫生上周四稱，特朗普已完成療程，預料昨日起可重新參與公眾活動，但一直沒表明他檢測是否呈陰性。霍士新聞上周五晚播出特朗普染疫以來首個電視訪問，他強調感到「非常強壯」，否認曾出現呼吸困難，又稱當日已再次接受檢測，但未知結果，堅稱自己只有「最低水平或完全沒有」病毒。訪問在同日較早時間錄影，他稱受訪前8小時起已沒服用過任何藥物。特朗普又被指利用自身經歷繼續淡化疫情，例如同日接受保守派電台主持訪問時，就稱：「人們會像我一樣立即好轉，我現時的感覺比兩周前還好。」

福奇：數據證白宮辦超級傳播者活動

上月26日在白宮舉行的最高法院大法官提名儀式，包括特朗普在內至少11名出席者確診，被指是出現白宮群組的元兇。國立過敏與傳染病研究院總監福奇（Anthony Fauci）上周五受訪時表示：「數據說明一切──白宮舉行了一場超級傳播者活動，當時人們擠在一起，亦沒戴口罩。」

委員會取消第二場辯論

另外，在特朗普拒絕出席原定周四以視像形式舉行的第二場辯論後，總統辯論委員會以兩名候選人各有其他行程為由，宣布取消當日的辯論，將着手準備10月22日在田納西州納什維爾舉行的最後一場辯論，並指兩人已同意到時出席。特朗普團隊強調，特朗普的身體健康並準備好參與辯論，質疑委員會的決定沒醫學理由。在拉斯維加斯出席競選活動的拜登批評，特朗普確診以來的個人行為「鹵莽」，為政府帶來不穩定的影響。

（華盛頓郵報/法新社/紐約時報）

（2020美國大選）