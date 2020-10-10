質疑特朗普健康 佩洛西提免職

稱有醫生指服類固醇影響判斷

佩洛西周四披露民主黨人推動有關法案的計劃，並於周五召開記者會交代。她提到有醫生指特朗普接受的類固醇治療，或會影響患者判斷能力，質疑特朗普身體「狀態有變」（altered state）。

法案提出籌組16人的委員會，成員包括衛生專家和兩黨議員等。根據美國憲法第25修正案，國會有權成立這類小組，與副總統合作判斷總統能否履行職責，並可投票將權力移交副總統，直到總統康復，但沒有副總統彭斯和內閣成員同意，眾議院無權免除特朗普的職務。特朗普在Twitter炮轟佩洛西「瘋狂」，反斥她才需要被觀察。

特朗普受訪兩度因咳暫停

特朗普周四晚向霍士新聞表示自己感覺良好。惟主持問他是否已對病毒檢測呈陰性時，特朗普只答應該會在周五接受檢測。他受訪期間至少兩度因咳嗽或清喉，而不得不暫停話語。白宮醫生康利同日則表示，特朗普身體狀况穩定，而周六是特朗普確診以來的第10天，預料當日起他可以安全地重新參與公眾活動。

另外，在特朗普表明拒絕參與下周四以視像形式舉行的第二場辯論後，拜登陣營提出將原定的「市民大會」形式辯論順延一周到10月22日，獲特朗普陣營同意，但原本在當日舉行的第三場面對面辯論的日期上，雙方未有共識。

（BBC/紐約時報/衛報）

（2020美國大選）