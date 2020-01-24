FBI搗綁架密歇根州長計劃 疑涉極右組織 惠特默斥特朗普煽動

FBI公布的文件提到，被捕13人中有6人來自密歇根及特拉華州，他們視惠特默（Gretchen Whitmer）為「不受制約的當權者」， 計劃於11月3日總統大選日前綁架惠特默，並以「叛國罪」審判她。

其中一名疑犯福克斯（Adam Fox）計劃召集200人突襲位於該州首府蘭辛（Lansing）的州議會大樓，劫持惠特默在內的人做人質，及後改為計劃到惠特默的度假別墅綁架她。另外7人則與民兵組織「金剛狼守護神」（Wolverine Watchmen）有關。

圖推翻州政府 建「自給自足社會」

FBI今年初於社交平台留意到有組織討論「暴力推翻」密歇根州政府，於6月派出臥底探員潛入組織會議調查，發現該組織研究以謀殺州長等暴力行動及其他手段建立「自給自足的社會」，並尋求與民兵組織聯手。

曾監視州長別墅 研放炸藥地點

調查顯示，該兩個組織曾一同接受射擊及製造爆炸裝置訓練，並花了多月部署，例如8至9月到惠特默的別墅一帶監視，又曾到附近一條行車天橋視察如何放置炸藥並引爆、分散警員注意力後下手等。當局周三突擊搜查其據點，拘捕涉案者。企圖綁架惠特默的6人將在聯邦法院受審，如被定罪最高可判囚終身，其餘7人將在州法院面臨恐怖主義相關控罪，可被判囚20年。

民主黨州長 推居家防疫惹批評

49歲的惠特默為民主黨人，因在州內推行嚴厲防疫措施備受保守派批評。今年4月，該州爆發大規模反居家令示威禁令，特朗普當時曾在Twitter發文稱要「解放密歇根州」。

惠特默批特朗普拒譴責極右如鼓勵

惠特默周四在記者會上將今次企圖綁架事件矛頭直指特朗普，批評他在總統辯論上拒絕譴責白人至上主義等行為，變相鼓吹極端份子。白宮發言人麥肯內尼則發聲明稱，特朗普譴責一切形式的仇恨，反斥惠特默提出離譜的指控散播分裂思想。

（BBC/金融時報/中央社）