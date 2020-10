疫下缺糧惡化 WFP料今年2.65億人捱餓

WFP經濟學家:收入下跌 物價卻升

WFP的首席經濟學家侯賽因(Arif Husain)周一在《華爾街日報》的全球糧食論壇上,亦指飢餓、貧窮和失業情况在疫情下惡化,而收入下跌同時物價卻在上升,說:「所有情况放在一起就代表全球有很多人再也負擔不起一頓像樣的飯。」他表示,全球糧食供應和食物需求在過去一個世紀從未見過如此衝擊:疫情在糧食豐收及供應充足的時期出現,但加工程序、運輸以至貿易中斷,導致一些全球最脆弱的地區有數以百萬計民眾要捱餓。

侯賽因指出,疫情導致全球約5億個職位流失,削弱民眾的購買能力,因而出現危機。聯合國兒童基金會(UNICEF)前執行主任維尼曼(Ann Veneman)亦指,收入減少令長期飢餓的人和營養不足的兒童人數增加,會令整個貧窮循環持續下去。

今年7月由WFP與其他聯合國機構發表的另一項報告「世界糧食安全與營養狀况」(The State of Food Security and Nutrition in the World)亦指,2019年全球有6.9億人面對飢餓問題,並預計到今年底會再多約1.3億人因為疫情而陷入長期飢餓問題;按目前趨勢到2030年全球飢餓人口預計會達8.4億,令2030年全球零飢餓的目標無法達到。

(華爾街日報/聯合國/路透社)