諾貝爾委員會讚疫下加強救援 「糧食為防亂疫苗」 世糧署獲和平獎

挪威諾貝爾委員會提到在2019年，WFP為88個國家近1億名受糧食不安全和飢餓之苦的人提供援助。去年有1.35億人遭受嚴重飢餓問題，是近年新高，大部分增長源於戰爭和武裝衝突，而今年新型冠狀病毒疫情更加劇糧食危機。

評審讚揚在疫情下，WFP加強救援的能力令人印象深刻，又引述該組織今年6月所說：「在我們擁有醫學上的疫苗前，糧食是對抗混亂的最佳疫苗。」委員會盼藉今年的獎項，喚起世界關注面臨飢餓威脅的數以百萬計人。

全球交通受阻 龐大物流團隊助發物資

WFP今年的目標，是將援助對象擴大至1.38億人，或成歷來最大規模的糧食援助行動。除了應對糧食問題，疫情導致全球交通受阻之際，該組織亦利用其龐大的物流團隊，向超過120個國家分發醫療物資，並用船接載人道救援團隊和醫療工作者，到沒有商業航班的地方。

WFP同時亦支援在較貧窮國家興建治療中心，以及利用數據收集和分析等專長協助政府制定策略，應對疫情的中期影響。疫情外，WFP正應對6個糧食緊急狀態的地方，分別在剛果民主共和國、尼日利亞東北部、薩赫勒地區（Sahel）、南蘇丹、敘利亞和也門。

委員會：飢餓武裝衝突為惡性循環

委員會又指飢餓與武裝衝突是惡性循環，「除非結束戰爭和武裝衝突，否則我們永遠無法實現零飢餓的目標」。

他們讚揚WFP在南美、非洲和亞洲的項目，結合人道主義工作與推動和平，又指該組織積極參與外交進程，促成聯合國安理會於2018年通過首份明確將衝突和飢餓問題掛鈎的決議案，譴責在衝突中使平民挨餓作為戰爭手段的行為。

WFP在1961年成立，總部設於意大利羅馬，現已成為全球對抗飢餓和推廣糧食安全的最大規模人道組織。其署長比斯利（David Beasley）形容消息「令人難以置信」，又稱是人生首次興奮得說不出話。他表示對此「深感謙卑」，並稱這是對「WFP大家庭」的認可，「他們在世上最困難、複雜的地方，有着戰爭、衝突、極端氣候……他們值得獲獎」。

聯合國秘書長古特雷斯表示，對於「站在對抗食物不安全最前線的先遣人員」獲獎感高興，德國總理默克爾亦讚揚WFP應得殊榮。挪威諾貝爾委員會主席賴斯安德森（Berit Reiss-Andersen）向法新社表示，現時對聯合國和其他國際機構的支持減少，並以英國脫歐和美國的批評為例。

提名名單保密50年

今年諾貝爾和平獎有211名個人及107個組織獲提名。委員會會將提名名單保密50年，但有資格作出提名的人可公開其人選，香港人、在囚的中國維吾爾族學者伊力哈木（Ilham Tohti）以至美國總統特朗普都是獲提名者之一，而瑞典環保少女通貝里和世衛等被視為大熱。

（路透社/法新社）