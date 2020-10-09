評論：祈禱方式寫詩富靈性

彭依仁喜見獲獎 廖偉棠：極具份量

對於格勒克獲獎，彭依仁認為這是對詩人的一種鼓勵，反映詩歌在文學界具有重要和崇高的地位。他指出，過去諾貝爾文學獎較少頒予詩人。

香港作家兼詩人廖偉棠亦有讀過格勒克的詩作，包括《野鳶尾》、《月光的合金》等作品。被問到如何評價格勒克的作品，廖偉棠稱，格勒克寫詩的風格傾向單一和平淡，充滿美國傳統詩歌脈絡，詩作像自傳式，從自己角度出發，通過描寫花草、植物來穿插自己的故事，折射女性的處境。廖偉棠認為這種寫法在美國傳統詩界已有不少，格勒克的作品沒有令他眼前一亮。

不過，廖偉棠直言格勒克在美國詩歌界極具份量，他特別提到格勒克在2003年摘下美國國家桂冠詩人，「獲官方和民間雙重認可的人才能當上桂冠詩人，所以她在美國以至英文詩歌界的名氣頗大」。

「內向」詩作 疫下所需療癒

台灣詩人作家印卡昨對中央社表示，他認為今年在疫情肆虐下，將諾貝爾文學獎頒發給格勒克這樣「內向」的詩人，是非常有趣的。他說，格勒克的詩強烈表達出要克服生命困境的意念，也是現今疫下社會最為需要的意識、意念之一。

負責在台灣出版格勒克詩集《野鳶尾》的寶瓶文化的總編朱亞君昨說，今年新冠病毒疫情肆虐，格勒克回歸內心、關照自我的詩作，是現下最需要的療癒。

明報記者