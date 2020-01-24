美國女詩人Louise Gluck獲諾貝爾文學獎 描繪痛苦 評審讚詩意敘述與世界互通

諾貝爾文學獎委員會主席奧爾松（Anders Olsson）撰寫格勒克的簡介，指童年、家庭生活、與父母和兄弟姐妹的親密關係，一直是格勒克作品的核心主題，但她不應被視為自白式詩人，「格勒克追求普世，在這方面她從神話和古典主題汲取靈感，並呈現在大部分作品之中」。他形容2006年出版的Averno（暫譯《阿弗爾諾》）是精湛的詩集，讚揚格勒克對希臘神話人物珀耳塞福涅（Persephone）在冥界之神哈得斯囚禁下墮入地獄的神話，作出有創見的解讀。

神話古典主題汲取靈感

奧爾松又指格勒克不止寫生命的偶然和無常，亦是個描繪變化和重生的詩人，「向前跳躍是源於深深的失落感」，例如在1992年出版、翌年獲普立茲文學獎的詩集《野鳶尾》中，詩篇《雪花蓮》描繪冬天過後生命奇蹟般地復蘇的情境。

瑞典學院常任秘書馬爾姆（Mats Malm）表示，格勒克得知獲獎消息時感「驚喜和開心」。格勒克現居美國麻省，除了寫作，亦是耶魯大學英文客座教授。她1943年生於美國紐約市，為匈牙利猶太後裔，自幼就在父親鼓勵下開始寫詩。她高中時患上厭食症，後來為專注復康和治療而放棄全日制大學。在2012年一次訪問中，她提到心理分析教會她如何思考，並將寫詩的過程描述為「一種折磨、痛苦」，但完成作品後心境就會變得寧靜。

桂冠詩人 作風低調

1968年，她以首本詩集Firstborn（暫譯《第一個孩子》）出道，至今共著有12本詩集，獲得過多個著名獎項，包括在1993年以《野鳶尾》獲普立茲文學獎，2014年以Faithful and Virtuous Night（暫譯《貞潔之夜》）奪得美國文學界最高殊榮之一的美國國家圖書獎，並在2015年獲頒美國國家人文獎章。惟她向來作風低調，她獲委任為2003至2004年度的美國國家桂冠詩人時，就曾表示「對擴闊讀者群不感憂慮」，亦喜歡自己的讀者群「規模小而熱情」。

格勒克將獲得1000萬瑞典克朗（約867萬港元）的獎金。她今年獲獎並沒很大爭議，諾貝爾文學獎的評審機構瑞典學院早前捲入性侵醜聞，2018年度的文學獎罕有停頒，而去年獲獎的奧地利作家漢德克（Peter Handke），亦因曾對1990年代南斯拉夫戰爭中的塞爾維亞表示同情等理由惹爭議。

（法新社/BBC/衛報/中央社）