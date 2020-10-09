兩強出爐 世貿勢誕女總幹事

原任總幹事的阿澤維多（Roberto Azevedo）今年8月底提前卸任後，世貿進入總幹事遴選程序。

首輪遴選上月結束，由最初8名候選人減至5人。多個消息人士透露，俞明希和奧孔喬—伊衛拉躋身最後一輪遴選，世貿周四也公布最後兩名人選就是她們。

66歲的奧孔喬—伊衛拉是首名出任尼日利亞財長及外長的女性，她擔任世界銀行的發展經濟學家長達25年，曾出任常務副行長一職，現為全球疫苗免疫聯盟（GAVI）董事會主席，亦是世衛對抗新冠病毒疫情的特使。若她當選，將同時成為首名出任世貿總幹事的非洲人。

韓國尼日利亞代表出線

53歲的俞明希是韓國首名女性產業通商資源部長，她在政府任職25年中，透過與中國、美國和英國達成雙邊協議，擴大韓國的貿易網絡。她競選時承諾，會令世貿變得更加「有彈性和反應迅速」，重建各界對多邊貿易體系的信任。她上月又向彭博電視台表示，希望世貿能夠為中美提供有意義的平台討論貿易爭議，承諾當選後會肩負起調解人的角色。

最後一輪遴選將於本月內展開，並持續至11月6日。

（路透社/法新社/彭博社）