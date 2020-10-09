美「綠卡抽獎」新指引 港人被拒門外

澳門台灣民眾仍可參與

抽籤移民簽證計劃可讓一些過去5年移民美國比率較低的國家的居民，獲得美國居留資格，該抽籤計劃旨在令美國的移民人口更多元化。新一期DV-2022簽證的申請截止日期為11月10日，美國將就2022年財政年度批出最多5.5萬個簽證。

美國當局規定，如果有國家過去5年移民美國的人數多過5萬人，該國的民眾就不可參與抽綠卡，當中包括巴西、加拿大、中國（包括香港）、哥倫比亞、印度、墨西哥和越南等。

香港居民最早在1994年首次可參與抽籤，回歸後港人續可參加抽籤是因美國國務院把中國內地和香港分開看待。

因應《國安法》撤港特殊待遇

不過，今年5月，中央政府醞釀就《港區國安法》立法，美國國務卿蓬佩奧同月27日向美國國會提交認證報告，指不再承認香港擁有高度自治，稱香港不再值得享有特殊待遇。

到7月14日，美國總統特朗普簽署行政命令，下令政府部門陸續採取措施終止香港的特殊待遇，包括撤銷香港特區護照持有人對比中華人民共和國護照持有人所享有的優待等。美國國務院上月30日宣布，將首次在專為指定國家或地區而設的難民接收特殊分配項目納入香港。

（美國國務院網站）