與彭斯「文明對話」 賀錦麗被指勝一籌

斥特朗普抗疫管治失敗

今次是選戰唯一的副總統辯論，於鹽湖城的猶他大學舉行，議題觸及疫情、美中貿易、經濟、大法官提名、種族議題及氣候變化。主辦方採取多項防疫措施，包括安排兩人相距12呎（約3.7米）辯論，並以透明膠板分隔，兩人上台後亦無握手。入場者須先接受病毒檢測，除兩名候選人及主持外，所有人須戴口罩。

賀錦麗在疫情問題上強攻，直指特朗普政府年初早知疫情實况，但一直隱瞞及淡化其嚴重性，令美國人目睹「美國史上最嚴重的總統管治失敗」。她說，與總統候選人拜登未來籌組政府時將以抗疫為重心，實行追蹤、檢測、免費接種疫苗等計劃。她亦對特朗普屢稱新冠疫苗快將面世的說法感懷疑，直言如特朗普任內推出的疫苗未獲美國國立過敏與傳染病研究院總監福奇等專家背書，她絕不會接種。

彭斯迴避政權移交問題

處於守勢的彭斯則強調特朗普一直將國民的健康放在首位，例如華府早在武漢傳出疫情一個月後的1月31日便對中國實施旅遊禁令，又稱衛生專家曾警告美國即使採用最佳防疫措施仍可能有20萬人染疫死亡。他批評賀錦麗不斷破壞大眾對新冠疫苗的信心，促對方「停止以人民性命玩弄政治」，又指摘拜登團隊的疫後復蘇計劃是取自現政府的防疫方案，「有點像剽竊」。

辯論中兩人雖不乏火藥味，但相對和平理性，沒有謾罵。彭斯數次試圖打斷賀錦麗對特朗普政府的批評，賀錦麗面帶微笑，有禮但堅定地告誡彭斯不應插嘴，做法獲好評。彭斯盡力展現人味，稱美國數以十萬計民眾染疫身亡「令人心碎」。不過兩人在部分敏感議題上卻迴避主持人提問，例如賀錦麗未有就是否支持增加最高法院大法官人數表態，彭斯亦無正面回應特朗普如敗選會否和平移交政權的問題，僅稱認為特朗普會連任。

不少傳媒形容今次辯論是「文明的舌戰」，讓人一窺兩黨陣營的政策。CNN民調顯示，59%受訪者認為賀錦麗表現較出色，認為她較彭斯更能夠為自己的競選拍檔辯護，較能着眼於團結國家，以及較能觸及普羅大眾的需要及困難。不過55%觀眾認為辯論對其投票意向並沒影響。

（BBC/金融時報/CNN）

（2020美國大選）