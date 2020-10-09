總統辯論改視像 特朗普拒參與 稱荒謬不能接受 指控主辦方「只想保護拜登」

總統辯論委員會稱，下周辯論會以「市民大會」（town meeting）形式舉行，候選人分別在不同地方遙距參與，觀眾和主持人則仍會齊集在佛州邁阿密Adrienne Arsht表演藝術中心向候選人發問。但特朗普昨早接受霍士財經新聞電話訪問稱，他不會浪費時間在視像辯論上，「你坐在電腦前舉行辯論，這太荒謬……這是我們不能接受的，我不會參與視像辯論」。他指控委員會只「試圖保護拜登」。特朗普上周四（1日）確診。拜登日前表示，若特朗普屆時仍帶有病毒，就不應辯論。

特朗普重回橢圓形辦公室工作

在宣布確診後不足一周，特朗普周三（7日）已重返白宮橢圓形辦公室工作，他在白宮發布的影片中聲稱，上周接受的實驗性抗體雞尾酒療法治癒了他，承諾會免費提供給民眾使用。

醫生康利周三稱，特朗普已超過24小時沒有症狀，逾4天沒發燒，血氧含量及呼吸頻率都保持穩定及在正常水平範圍。他指出特朗普周一驗血結果顯示他體內有新冠病毒抗體。不過，提供抗體療法的藥廠Regeneron稱，特朗普體內抗體或是藥物產生的作用，而非他自身產生抗體。

稱靠抗體療法康復 專家質疑

官員稱，特朗普周三下午已回橢圓形辦公室，聽取了刺激經濟方案談判進度及關於颶風Delta的簡報。官員說，特朗普經玫瑰園進入辦公室，避免穿過白宮走廊而令其他人有感染風險。白宮幕僚長梅多斯向特朗普匯報時，穿著個人防護裝備。當日晚上，白宮發布特朗普講話影片，片中的他化了妝皮膚較深色，偶爾出現「不夠氣」情况。他表示，自己染疫是「神的祝福」，形容是「因禍得福」，稱抗體雞尾酒療法治癒了他，認為每個人都應免費取得這種藥，又稱數十萬病人很快會獲得。

Regeneron抗體雞尾酒療法治並未完成大型臨牀測試證實有效和安全，加州大學三藩市分校傳染病專家陳子平（Peter Chin-Hong）不認為是該抗體療法能在24小時內治癒特朗普，他估計特朗普正經歷類固醇藥地塞米松所起的作用，該藥有助新冠患者退燒，並會令他們自我感覺精神良好。Regeneron及另一研發類似抗體療法公司Eli Lilly已向FDA申請緊急授權使用。

白宮涉隱瞞官員感染病重

另外，彭博社昨引述4名知情人士報道，白宮高級安全官員貝利（Crede Bailey）早於上月已因感染新冠病毒入院，目前病情嚴重，但白宮沒對外公布。報道指出，特朗普於9月26日在白宮玫瑰園宣布大法官提名人選前，貝利已染疫，至今逾10多宗確診個案與該提名儀式有關。 CNN引述兩名白宮官員報道，特朗普只是「定期」而非每天接受新冠病毒檢測，總統身邊的人則每天檢測。

（紐約時報/BBC）

（2020美國大選）