總統允交權總理辭職 吉爾吉斯政局未明

拒承認臨時內閣 反對派內部分歧

國會周二在特別會議同意提名較早時被示威者從監獄釋放的反對派政客扎帕羅夫（Sadyr Zhaparov）為代總理，另外由議員梅克特別克．阿卜杜勒達耶夫為新議長。但有示威者闖入國會開會的酒店，迫使扎帕羅夫要從後門逃走。至於反對派成立的「協調委員會」表明不承認扎帕羅夫的臨時內閣，並宣布獲得所有權力及下令解散國會。扎帕羅夫後來在電視上宣布，他會在兩至三個月內舉行總統及國會選舉之前提議憲法改革。

多個落選政黨因對議會選舉初步結果不滿，周一在首都比什凱克市中心的阿拉套廣場組織示威集會，要求取消選舉結果和熱恩別科夫下台。當局周二宣布選舉結果作廢。

熱恩別科夫在秘密地點接受BBC電話訪問，表示準備好將其責任交給強勢領袖，不論對方來自哪個陣營，其辦公室指他仍身處比什凱克。有分析認為，協調委員會之間似乎尚有分歧，在爭論誰應取得政府主要職位。

中俄開腔 籲盡早回復穩定

數個金礦和煤礦亦遭示威者佔領或破壞。由俄羅斯企業Alliance Altyn營運的吉爾吉斯第二大金礦周二被人闖入破壞設施後暫停運作。當地新聞網站Akipress又指示威者亦到一些中國與土耳其公司開發、規模較小的礦場，要求停止運作。俄羅斯總統普京周三表示，希望吉爾吉斯局勢可和平解決。中國外交部發言人華春瑩昨表示，中方對吉爾吉斯當前局勢高度關注，希望各方通過對話妥善解決問題，盡早回復穩定。

（BBC/路透社/法新社）