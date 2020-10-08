能否拉攏中間派難料 郊區白人更關注疫情

黨內民調專家：話題正確 用錯語言

特朗普的「法律與秩序」信息在支持者陣營引起共鳴，例如《時代》雜誌上月報道，有伊利諾伊選民表明今年會再投票予特朗普，她稱有家人居於8月爆發衝突的威斯康星州基諾沙市，當時他們害怕外來者會燒毁其屋子，只敢在客廳睡覺。惟報道亦提到，民調專家認為最接受「法律與秩序」牌的選民本身就是特朗普支持者，但要贏得大選，他需爭取的是游離州猶豫未決的選民支持。共和黨民調專家倫茨（Frank Luntz）認為，問題之一在於特朗普只談論暴力和騷亂的問題，而非公共安全這個解決方案，「特朗普談論正確的話題，但用錯語言」。

特朗普陣營積極拉攏郊區選民，例如他在首場電視辯論就指控拜登不敢談「法律與秩序」，又稱一旦拜登當選，「我們的郊區將會消失」。示威相關的混亂確實在郊區引起憂慮，如《紐約時報》報道，威斯康星州密爾沃基的郊區有居民用粉筆在寓所外的行人路寫「黑人的命也是命」，但隨即被擦掉，後來他在自家花園貼標語亦被鄰居投訴，有人坦言不敢豎起支持拜登的標語牌，怕惹來騷擾。

上月底民調 郊區支持度拜登領先

不過「法律與秩序」牌是否奏效仍是未知數，據路透社/Ipsos上月中的民調，27%郊區白人稱驅動他們投票的最重要因素是疫情，其次是恢復公眾對美國政府的信任，相比下只有11%稱最關注候選人會否嚴厲打擊罪案和騷亂。《華盛頓郵報》和美國廣播公司（ABC）上月底的民調顯示，拜登在郊區選民的支持度為52%，稍微領先47%的特朗普，其中男性傾向支持特朗普，女性傾向拜登。

（2020美國大選）