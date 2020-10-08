「法律與秩序」半世紀輪迴 三大不同 同為競選口號 學者：特朗普非尼克遜成效存疑

【「內政篇」．系列三之三】

明報記者 陳籽穎

特朗普在上屆大選已自稱「法律與秩序候選人」，承諾嚴打罪案和確保邊境安全。今年5月，黑人男子弗洛伊德之死觸發的示威席捲全國，他多次斥示威者是激進左翼和無政府主義者，主張出動聯邦執法人員應付示威，亦更常在社交網站發布「法律與秩序」和「沉默大多數」的帖文，這兩個字眼正是半世紀前因尼克遜而廣為人知。

1968年是美國動盪之年，時任民主黨籍總統詹森因越戰政策聲望受挫，罕有放棄競逐連任。同年4月馬丁路德金遭刺殺，逾百城市爆發騷亂，在民主黨初選被看好的羅拔甘迺迪6月亦遭刺殺。同時「反文化運動」和反戰示威持續，大批示威者8月到民主黨全國大會抗議，演變成激烈警民衝突，詹森副手、自由派的漢弗萊（Hubert Humphrey）在混亂中獲提名出選。另一邊廂，尼克遜主打恢復「法律與秩序」的旗號，最終擊敗漢弗萊和主張種族隔離的第三方候選人、民主黨籍阿拉巴馬州州長華萊士（George Wallace）。反戰示威升溫，尼克遜翌年發表著名的「沉默大多數」演說，籲沒參與示威者支持其越戰政策。

黑人示威政治影響 傳媒導向成關鍵

普林斯頓大學政治學助理教授瓦索（Omar Wasow）今年5月發表研究，探討1960至1972年黑人民權示威的政治影響。他指當時非暴力示威有利民主黨選情，暴力事件則有利共和黨，關鍵在於傳媒報道，前者將民意導向公民權利，後者則導向社會控制。這項研究近月引起熱議，尤其民調反映美國近期的示威支持度下滑（見圖），外界猜測是否有利特朗普選情。惟《華盛頓郵報》和美國廣播公司（ABC）上月底的民調顯示，51%受訪者認為拜登更能處理罪案和安全問題，特朗普則為44%。瓦索形容這是值得注意的轉變，因為共和黨過去約50年一直主導「法律與秩序」牌。

執政下動盪 特朗普難歸咎民主黨

俄亥俄衛斯理大學歷史教授弗拉姆（Michael Flamm）曾撰書，分析1960年代街頭罪案和騷亂如何促成對保守派支持。他指「法律與秩序是有力的口號，吸引對社會及政治轉變感焦慮和憤怒的保守派白人」，但有些因素將限制這張牌的成效。首先，當年尼克遜是挑戰執政的民主黨，令他更易批評民主黨人任由街頭罪案、騷亂和反戰示威升級，但特朗普是競逐連任。拜登的陣營亦在廣告強調，動盪局勢是在特朗普任期下發生，並斥他沒以批評示威者的相同強度，譴責加劇示威混亂的白人至上主義者和民兵；特朗普陣營則將矛頭指向民主黨控制的州份和城市，將示威相關的亂象描繪為民主黨執政的未來。

論述兼顧民權 尼克遜顯溫和

另外，弗拉姆和瓦索同時提到當年支持種族隔離的華萊士參選，令尼克遜顯得相對溫和。瓦索指當年尼克遜的論述有策略地抓住中心，要求恢復「法律與秩序」之餘承認公民權利，其「法律與秩序」廣告片承認「異議是推動改革的必要部分」，但補充「在提供和平改革的制度內，沒任何理由證明訴諸暴力是正當的」。瓦索認為，特朗普陣營的「二元」論述只有「壓制示威」和「亂象持續」兩個選項，而沒考慮妥協或公民權利，「特朗普的『法律與秩序』牌失效並非因他模仿尼克遜，而是因為他模仿華萊士」。

（2020美國大選）