創基因剪刀技術 兩女將獲諾貝爾化學獎

評審讚揚兩人發明CRISPR/Cas9基因剪刀這項「基因科技最有用的工具的之一」，有助研究人員極精準地改變動植物和微生物的DNA（脫氧核糖核酸），「這項技術為生命科學帶來革命性的影響，為新的癌症療法作出貢獻，亦有可能令治癒遺傳性疾病的夢想成真」。

新聞公報稱，修改基因曾是一項耗時、困難、有時甚至不可能完成的工作。而現在使用基因剪刀可以在短短幾周內改變「生命密碼」。

51歲的沙爾龐捷現為德國馬克斯普朗克病原學研究室主管。她表示，對獲獎感到震驚，又稱最初得知消息時感覺很不真實，盼能鼓勵年輕女性投身科學界。她將與56歲的加州大學柏克萊分校教授杜德納共享1000萬瑞典克朗（約867萬港元）的獎金。

改變生命密碼 助治癌症遺傳病

沙爾龐捷在研究一種有害的細菌時，意外發現未知的分子「tracrRNA」，該分子是細菌免疫系統「CRISPR/Cas」的一部分，後者透過剪開病毒的DNA來消滅它們。她在2011年發表這項研究，同年與杜德納合作簡化基因剪刀的分子組成，令它更易使用和應用到其他基因物質。在自然形態下，基因剪刀識別病毒中的DNA，但兩人的研究顯示經過重新編程，基因剪刀可於預定位置剪開任何DNA分子。

這項工具現已被廣泛使用在基因工程學上，例如改變農作物的基因編碼，令其更能抵受乾旱和害蟲等，在醫學方面亦有極大貢獻，新的癌症療法正做臨牀試驗，亦可能有助治癒遺傳疾病，例如科學家正研究這項技術治療鐮狀紅血球貧血症（sickle cell anaemia）的潛力。惟科學界憂慮若缺乏監管，這項技術或會被用來創造「設計嬰兒」，引起道德爭議。中國科學家賀建奎為人類胚胎進行基因編輯實驗，在2018年聲稱培育出愛滋病免疫嬰兒，震驚全球。

（BBC/法新社）