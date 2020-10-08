白宮醫生：特朗普已沒任何症狀

拜登質疑帶病毒不應如期辯論

特朗普周一離開醫院，返回白宮接受隔離治療。他當日在白宮陽台高調摘下口罩，隨後又斷言能出席辯論，惹部分專家質疑。主辦單位正考慮如何安全地舉行餘下兩場辯論，美國有線新聞網絡（CNN）引述總統辯論委員會成員稱，委員會對以視像方式舉行辯論持開放態度。

特朗普再度在社交網站將新冠病毒和流感相提並論，他稱儘管有疫苗存在，但每年仍有許多人死於流感，「難道我們就要關閉國家嗎？不，我們已學會與它共存，就像我們現時正學習與新冠病毒共存」。Twitter將他的貼文標籤為「散播關於新冠病毒的誤導及可能有害的資訊」，facebook亦移除了類似貼文。

疫情擴散 國防部高層隔離

另外，白宮的疫情持續擴大，白宮高級顧問米勒（Stephen Miller）周二宣布確診。他曾協助特朗普準備上周的辯論，上周三亦有陪同特朗普到明尼蘇達州競選。海岸防衛隊副司令雷伊（Charles Ray）周一確診後，美軍參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）等數名國防部高層須自我隔離。

（CNN/華盛頓郵報/金融時報）

（2020美國大選）