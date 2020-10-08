疫下經濟牌難打響 變身抗疫鬥士主宰大局

民望落後拜登差距擴大

美國總統特朗普周一以強人姿態離開醫院返回白宮後，面對接二連三的壞消息。其高級顧問米勒和海岸防衛隊副司令雷爾周二先後確診，白宮群組擴大之餘蔓延軍方高層，最新民調又顯示他落後對手拜登的差距擴大至近期最多，就連他的王牌經濟牌亦面臨崩潰，聯邦儲備局主席鮑威爾不禁開腔施壓兩黨盡快達成刺激經濟方案協議。

特朗普早已大打經濟牌，亦甚為成功。在他管治下，美國無論是經濟增長率還是失業率都有顯著改善，股市更連創新高，但受今年疫情拖累，經濟情况逆轉，這個如意算盤如今已無法打響。根據周二公布的有線新聞網絡（CNN）民調，特朗普的支持度比拜登低14個百分點，差距有拉闊迹象。值得留意的是，處理經濟一直是民調中特朗普最強勢所在，但在最新民調中這優勢已消失，民眾在認為誰較能處理經濟上，拜登和特朗普現時所得的支持度相同。

特朗普的拉票目標集中在低學歷、年長、福音派白人，以及飯碗朝不保夕的藍領階層。今年的新冠疫情導致經濟受重挫，一直拖特朗普拉票後腿，他就乘機藉着反種族歧視與反警暴的示威衝突大打秩序牌，他出動國民警衛軍到各地鎮壓，就有助其鞏固這些保守派票源。最高法院大法官金斯伯格上月病逝後，特朗普看到另一個轉移處理疫情不力視線的契機，透過推動委任保守派人選，進一步爭取福音派支持。

不過，特朗普試圖淡化疫情的做法，又因他上周確診並要入院而受挑戰。他希望塑造鬥士形象，向外展示不懼疫症的強人作風。他出院後隨即宣布阻止黨人繼續與民主黨商討刺激經濟方案，並將之扯上大法官提名和民主黨加稅問題上，另外又收緊外勞簽證，其實都是他淡化疫情、經濟優先的一貫套路。

（2020美國大選）