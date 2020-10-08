特朗普出險招 暫停兩黨救市談判 稱集中處理大法官任命「免益民主黨」 股市一度應聲挫

特朗普在Twitter寫道：「我已指示代表暫停談判，直至大選結束。在我勝選之後，我們將立即通過一項幫助勤奮美國人和小企業的大型刺激經濟方案。」他批評民主黨的眾議院議長佩洛西不懷好意，旨在救助民主黨掌控的州份，「佩洛西和激進左翼民主黨人只是在玩弄迫切需要的刺激方案，他們想照顧民主黨失敗、高罪案率的城市和州份，從沒幫助過工人」。特朗普表示，已要求參議院共和黨領袖麥康奈爾集中精力，通過確認巴雷特出任最高法院大法官。麥康奈爾稱，支持總統的決定，因他認為與民主黨難達成協議，「我們需要將心力放在可達成的事上」。

拜登斥背棄國民 佩洛西質疑服藥損判斷

佩洛西幾周以來一直與財長梅努欽就刺激經濟方案談判，但兩黨在金額上爭持，民主黨要求2.2萬億美元（約17.2萬億港元）規模，政府則提出1.6萬億美元，共和黨甚至傾向下調至1萬億美元。民主黨候選人拜登斥特朗普叫停談判是背棄國民，「若你失業，公司倒閉，孩子的學校關閉，若你能看到社區內裁員，特朗普今天的決定，反映這些對他來說，沒有一項是重要的」。佩洛西批評白宮「完全陷入混亂」，她與眾議院民主黨人通電話時，甚至懷疑特朗普使用類固醇藥治病影響其判斷。

許多經濟學家及商界領袖批特朗普的決定不負責任，道瓊斯指數也應聲急跌600點，收市下挫1.3%。聯儲局主席鮑威爾同日才敦促國會通過有力的刺激措施，警告若力度不足，美國經濟復蘇將疲軟，為家庭和企業造成不必要的困難。在緬因州競逐連任的共和黨參議員柯林斯（Susan Collins）也批特朗普此舉是「重大錯誤」。

改稱會派錢 促推小型抗疫救助

面對抨擊與股市下挫，特朗普周二晚似放軟立場，他在Twitter呼籲國會通過幾項小型的抗疫救助措施，包括資助航空公司、小企及向每名民眾派1200美元（約9360港元）。民主黨一直反對通過這些「斬件式」紓困方案。BBC分析指出，特朗普叫停談判，雖表現出與反對造成大量赤字的保守派立場一致，但在大選前作出此舉是非常冒險。分析認為，萬億計紓困方案不但能刺激經濟，特朗普更能向選民證明，自己能夠成為兩黨協調者，是復蘇美國經濟的最佳人選。

收緊高技術外勞簽證 保障美國人

另外，華府周二頒布高技術海外勞工的H-1B簽證新規定，包括大幅提高H-1B勞工的最低工資和減少符合此類簽證的學位種類等，以在疫情下保障美國人就業，預計多達三分之一的申請會被拒絕。勞工部長皮澤拉（Patrick Pizzella）稱，現行H-1B簽證計劃對外勞薪酬要求不夠嚴格，導致高薪、中產工作落入外勞手中。

為加快推出，當局將有關修改定為「臨時最後規則」，即當一個部門認為毋須先公開諮詢就推出政策對整體社會有利，就會直接發布，當局被質疑急忙修訂政策，是與大選臨近有關，而此舉繞過一般公眾諮詢程序，可能面對法律挑戰。H-1B每年上限是8.5萬個，職位主要涉及資訊科技業。目前50萬個H-1B持有人中，超過七成是印度人，中國人佔約13%排第二。

（華爾街日報/華盛頓郵報/BBC）

（2020美國大選）