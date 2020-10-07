吉爾吉斯示威佔國會 劫囚釋放前總統

吉爾吉斯周日舉行一院制國會全數120個議席的選舉，350萬登記選民有56％投票，原預計10月24日宣布最終點票結果。不過，周一初步點票結果顯示，16個參選政黨之中，僅4個政黨通過得票率7％的門檻躋身國會，包括「團結黨」（Unity）、「祖國吉爾吉斯」（My Homeland Kyrgyzstan）等親總統熱恩別科夫（Sooronbay Jeenbekov）的政黨。

舞弊爭議 國會選舉結果作廢

社會民主黨等12個落選政黨及其支持者質疑選舉舞弊，宣布不承認結果，加上歐洲安全與合作組織（OSCE）觀察員稱選舉有買票嫌疑，周一下午開始多座大城市陸續出現示威。大約4000至6000名示威者響應號召在首都阿拉套廣場集會，要求取消選舉結果和總統落台。入夜後，示威者一度為防暴警察發射催淚彈和水炮等所驅散，但之後再度集結，周二凌晨3時半左右更突破大閘圍欄，搗進政府大樓「白宮」（White House），在該處的總統辦公室、國會搗亂破壞縱火。

反對派設委員會擬組臨時政府

當地傳媒報道，前總統阿坦巴耶夫（Almazbek Atambayev）之子卡德爾（Kadyr）率大約2000名示威者，搗入國家安全委員會總部，救出在囚的阿坦巴耶夫、前總理伊薩科夫（Sapar Isakov）等舊朝高官。反對派又佔據了市長辦公室等多幢政府建築，並在周二聲稱已經控制政府建築物、奪得權力，並成立了協調委員會，商議組織臨時政府。當地傳媒還說已有多名州長辭職。

熱恩別科夫的支持者則在南部奧什市（Osh）集會。身處首都的熱恩別科夫周一晚指摘某些政治勢力利用示威者圖謀奪權，但他已向中央選舉委員會提出仔細調查選舉違規問題，有需要時可決定結果作廢。他周二表示，已下令安全部隊切勿開槍。熱恩別科夫2017年靠「導師」阿坦巴耶夫的支持下通過大選上台，惟前者上台後開始剷除前朝勢力，兩人關係決裂。去年6月，國會褫奪了阿坦巴耶夫的司法豁免權，去年8月將他拘捕；他今年6月貪污罪成判囚11年零兩個月。吉爾吉斯隨蘇聯瓦解而獨立後，政治持續動盪，2005年「鬱金香革命」和2010年分別有總統被推翻。

（BBC/路透社/法新社/塔斯社）