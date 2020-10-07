拉美裔增長 可望助民主黨反攻「太陽帶」

拜登未獲拉美裔壓倒性支持

皮尤研究中心推算，今年有3200萬拉美裔人口合資格投票，拉美裔在合資格選民比例最高的5州均位於「太陽帶」，包括得州和佛州等（圖3）。佛州是關鍵游離州，特朗普2016年在該州的得票率僅較民主黨對手希拉里高1.2個百分點。多個民調顯示拜登在佛州領先，但全國廣播公司（NBC）上月8日公布的民調為民主黨響起警號：兩邊陣營在佛州的整體支持度不相伯仲，但拜登的拉美裔支持度落後特朗普4個百分點。

這令焦點落在古巴裔美國人上，他們僅佔全國拉美裔人口4%，主要居於佛州，佔當地拉美裔人口近三成，大多是古巴共產政權1959年上台後移居美國。特朗普透過推翻奧巴馬政府的古巴政策、對委內瑞拉總統馬杜羅採取強硬態度，並將民主黨描繪為激進左翼和社會主義者，鞏固古巴裔選民支持。另一方面，佛州有大批來自美國屬地波多黎各的選民，不少是2017年颶風瑪莉亞吹襲波多黎各後移居佛州，不滿特朗普應對災後重建不力。拜登上月15日到波多黎各人眾多的基西米（Kissimmee）出席拉美裔活動，是今年首度到佛州競選。

得州「轉藍」迹象 成關鍵戰場

至於得州上一次支持民主黨總統候選人已是44年前，但近年有「轉藍」（重新支持民主黨）迹象，特朗普上屆大選以9個百分點的優勢勝出，較2012年共和黨16個百分點的優勢低。在2018年參議員選舉，民主黨新星奧羅克（Beto O'Rourke）僅以3個百分點敗給共和黨老將克魯茲（Ted Cruz）。有政治分析認為，得州變成主戰場只是時間問題。當地拉美裔人口激增，2018年有三成合資格選民是拉美裔，較2000年上升8個百分點，白人的比例則下降12個百分點至51%。奧羅克正積極動員得州拉美裔選民，尤其是居於美墨邊境、最受特朗普嚴厲移民政策影響的人。他上月接受《衛報》訪問時慨嘆，他接觸的不少人尚未決定支持哪名候選人，認為民主黨與拉美裔選民接觸不足。

（2020美國大選）