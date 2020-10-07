示威疫情激發投票 「特朗普外任何人」 黑人無奈投拜登

【「內政篇」．系列三之二】

明報記者 陳籽穎

黑人選票對民主黨尤其重要，在2016年大選希拉里所得的黑人票領先特朗普80個百分點，但仍低於奧巴馬時期的87個百分點。外界關注拜登能否挽回黑人選民的支持，惟近月多個民調顯示，即使他挑選賀錦麗當副手，後者是首名代表美國主要政黨角逐副總統的有色人種女性，但拜登在黑人選民的支持度仍只是接近，甚至略遜希拉里上屆大選的優勢。

希拉里上屆大熱倒灶 驅使黑人組織社區

29歲的班克斯（Rick Banks）來自威斯康星州最大城市密爾沃基，在當地推動黑人投票的組織「黑人領袖組織社區」（BLOC）擔任政治總監。2016年大選，威斯康星州有近300萬張選票，特朗普僅以不到2.3萬票的優勢勝出，而該州黑人當時投票率下降了18個百分點。班克斯說：「有些人想知道2016年發生什麼事，探討投票率背後的原因和影響，然後認為大家須團結起來，真正地參與和組織社區」，BLOC由此而生。他坦言當年以為希拉里能在該州穩勝，因此投票予較貼近他進步派理念的綠黨候選人，但今年將投給拜登。

「黑人的命也是命」（BLM）示威席捲全美各地，密爾沃基亦不例外，鄰近城市基諾沙的示威現場8月爆發槍擊案，更轟動全國。班克斯認為，槍擊案令人意識到這類事件不斷發生，「這離密爾沃基很近，事實上密爾沃基亦有同類事件」。2016年，該市曾因警員槍殺黑人疑犯，觸發數日騷亂。他相信今次事件正推動一些人更關注警察改革，並希望親身參與城市制訂預算。

拜登未鼓舞人心 賀錦麗待觀察

就班克斯在社區的觀察，他指示威和疫情無疑會推動更多黑人投票，但特別提到這股動力早已存在，並以2018年州長選舉為例。民主黨籍州長埃弗斯（Tony Evers）當年以些微優勢，擊敗競逐連任的共和黨對手。不過他坦言，不認為拜登成功鼓舞社區內的黑人選民，他自己在初選時亦是支持其他候選人，「對很多人而言，我們只能從手頭上的兩個選擇挑選其一」。至於拜登選擇賀錦麗為競選拍檔，他指固然有人會為有色人種有直接代表感高興，但其表現有待觀察，包括她如何回應檢察官出身的背景。

密歇根州底特律的黑人選民傑伊（Mike Jay）亦表示，相信社區不少人支持民主黨的主因，是想選出「特朗普以外的任何人」，「他們不一定喜歡拜登，但認為特朗普的表現太差」。32歲的傑伊是退役軍人，現為半工讀學生，他認為疫情和示威將促使更多人投票，自己就是其中之一。他坦言不喜歡兩名候選人，曾想過不投票，但特朗普處理疫情的手法令他大失所望，「他一直說沒什麼大不了，但這（疫情）仍是個大問題」。

對特朗普處理疫情手法大感失望

底特律有近八成人口是黑人，該市所在的密歇根州上屆大選黑人投票率下跌超過12個百分點，在近480萬張選票中，特朗普得票率僅較希拉里高0.23個百分點。傑伊自言並非民主黨忠實支持者，雖然在2016年投給希拉里，但當時就感到無法帶來改變，尤其希拉里贏普選票但輸選舉人票，令他無力感更重。拜登1994年任參議員時參與起草《暴力犯罪控制和執法法案》，被指造成黑人被大規模囚禁及警察針對黑人社區的問題，成為他拉攏黑人票的一大障礙。傑伊形容，這對他的社區仍是重要議題。

連月示威下，削減警隊經費的呼聲四起，傑伊則不認同有關做法，「永遠都會有罪案發生，若削減警察經費，他們如何工作？」但他強調應改善問責制度，讓他們為自己的行為承擔責任。他坦言沒很大信心民主黨能勝出密歇根州；威斯康星州的班克斯則對民主黨選情相對樂觀，因為綠黨今年不會出現在該州的選票上，相信很多像他一樣的進步派只能投給拜登。

（2020美國大選）