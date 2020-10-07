黑洞研究3翹楚獲諾貝爾物理學獎

物理學獎歷來第4名女性得主

3人將合共獲得1000萬瑞典克朗（約867萬港元）的獎金，其中一半由89歲的英國牛津大學教授彭羅斯獲得。評審讚揚他在1965年利用巧妙的數學方法，證明黑洞是愛因斯坦在1915年提出的廣義相對論的直接結果。諾貝爾物理學獎委員會成員丹尼爾松（Ulf Danielsson）指出，黑洞研究可追溯至18世紀末，然後通過愛因斯坦的廣義相對論，才有工具來真實地描述黑洞，但背後的數學原理極難理解，許多研究員曾認為這只存在於紙上，花了數十年時間才意識到這可存在於現實世界，「這就是彭羅斯做到的事，他理解有關數學原理、提出新工具，然後實際地證明這是個你能自然預期發生的過程——一個星體塌陷並變成黑洞」，為黑洞存在奠定理論基礎。

另一半獎金則由68歲的根策爾和55歲的吉茲共享，兩人自1990年代初各自帶領團隊，專注研究銀河系中心一個名為「人馬座A*」（Sagittarius A*）的區域。兩個團隊的測量結果一致，發現一個質量極大且看不見的天體，其質量相當約400萬個太陽。團隊利用全球最大的天文望遠鏡，研發出方法穿透星際氣體和塵埃的巨大雲層，觀察銀河系中心，其研究提供了迄今最有力的證據，表明銀河系中心存在一個超大質量黑洞。

在加州大學洛杉磯分校任教的吉茲表示，會認真肩負起作為歷來第4名獲此殊榮的女性的責任，盼能激勵其他年輕女性加入這個領域。根策爾現為德國馬克斯普朗克地外物理研究所所長，亦是加州大學柏克萊分校教授，他笑言接獲得獎電話的一刻有如電影，自己不禁流下一點淚。

（BBC/路透社/法新社）