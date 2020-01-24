紐時：白宮阻FDA收緊疫苗授權

提高大選前推出疫苗機會

FDA新指引包括臨牀測試志願者接種最後一劑疫苗後，需要被追蹤逾兩個月，疫苗才可獲得授權，以確保疫苗安全有效。不過，這限制勢必令疫苗無法趕及大選日前面世。《紐時》引述消息報道，白宮高層已介入事件阻撓新指引實施。在白宮介入後，FDA正尋求其他途徑確保疫苗符合安全要求。

白宮未追蹤提名儀式密切接觸者

白宮玫瑰園上月26日舉行的最高法院大法官提名儀式，至今已有最少8名出席者確診。雖然外界相信這活動造成超級傳播鏈，但官員透露，白宮已決定不追蹤當日出席儀式的賓客和工作人員，僅通知在特朗普上周四晚（1日）確診前兩天曾與特朗普密切接觸的人。有公共衛生專家批評白宮此舉不負責任，流行病學專家馬爾多納多（Yvonne Maldonado）說：「你不能反駁參加活動（提名儀式）的五、六人都被感染的事實，除非你認為那是隨機的。」

另外，《華爾街日報》引述消息人士稱，CDC已成立一個調查小組隨時候命，但特朗普確診以來，白宮尚未要求CDC協助追蹤相關感染病例。

（紐約時報/華爾街日報/Politico）

（2020美國大選）