特准用「抗體雞尾酒」 福奇推斷助好轉

REGN-COV2療法是結合兩種「單株抗體」（僅由一種類型的免疫細胞製造出來的抗體）對抗病毒。被視為美國抗疫大將的福奇（Anthony Fauci）指出，科學家對「單株抗體」作為新冠病毒潛在治療方案之一，感到非常樂觀。他稱，Regeneron公司的單株抗體用於對抗高度傳染病伊波拉非常成功，它是一種非常特殊的蛋白質，在治療新冠患者可能非常重要。他說，雖然有可能是特朗普本身自然扭轉病情，但他相信REGN-COV2有助特朗普好轉。不過，他強調仍要大量研究證明它確實有效。

好友公司Regeneron股價升

這種療法在275名患者的臨牀測試中成效顯著，但尚未獲美國食品及藥物管理局（FDA）緊急授權使用。Regeneron表示，他們在收到特朗普醫生的「體恤使用」（compassionate use）要求，才提供藥物。在美國，一般民眾若要透過「體恤使用」使用未經批准的藥物，過程漫長且要符合一系列要求，但特朗普作為國家領袖，確診一天後便可使用。特朗普亦使用了瑞德西韋，該藥也未經FDA批准用作治療新冠病毒，但FDA可用授權緊急使用。特朗普與Regeneron公司行政總裁稔熟，而該公司股價一年來升了110%，周一就一度急升近一成。另一方面，美國研究員周一發表報告指出，82%需要入院的新冠患者出現神經系統問題，近三分之一出現腦功能病變，包括精神錯亂、神志不清，甚至昏迷，嚴重個案多涉及65歲以上的長者，大部分人連日常活動如煮食和繳付賬單都無法處理。研究在今年3月至4月進行，分析了芝加哥地區10間醫院509名患者的病情紀錄。

（CNN/ABC/NBC）

（2020美國大選）