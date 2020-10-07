特朗普質疑聲中離醫院回白宮 展強人形象 陽台高調除口罩

經過4天治療後，戴上口罩的特朗普周一傍晚6時半左右離開華特里德國家軍事醫學中心，乘坐總統「海軍陸戰隊一」號直升機返回白宮。抵埗後，他隨後登上白宮二樓的「杜魯門陽台」，在多支國旗襯托下摘下口罩，讓記者拍照數分鐘，並向離開的直升機敬禮。在離開醫院到返回白宮的整個過程中特朗普只說了句「多謝大家」，並未多言，但不時揮手、豎起大拇指及握拳。從影片可見，特朗普在陽台上不時大力呼吸。

用力呼吸惹關注 「御醫」：超過出院標準

白宮醫生康利當日下午在通報會上表示，特朗普病情持續改善，過去72小時沒有發燒，血壓、心跳等指標正常，說：「他已符合甚至超過所有醫院的出院標準……雖然可能還沒有完全脫離危險」，在回到白宮後他將繼續接受全天候醫療護理。

在出院前3個半小時，特朗普在Twitter預告會離院，還說身體「感覺比20年前還好」。他在白宮拍的片段則說自己「可能已經免疫」，又指在現政府領導下，美國研發出很多藥物並掌握了相關知識，促民眾毋須擔心。他說：「不要害怕病毒，不要讓它主宰你的生活」。他還在影片中表示，患病是領袖所「必須」。他說：「我們會回去，會回去工作。我們會站在前線。作為你們的領袖，我要這樣做。我知道有危險，但我要這樣做。我站在前面做領導。」有線新聞網絡（CNN）形容，特朗普是要試圖透過患病展現強人本色。

特朗普籲莫怕病毒勿被主宰生活

特朗普淡化疫情的言論惹外界抨擊。民主黨總統候選人拜登談到特朗普叫人不要被病毒主宰時說：「這些話去跟痛失親人的20.5萬個家庭說吧。」民主黨參議員梅南德茲（Robert Menendez）說：「不要怕？我都想每個美國人也擁有你所得到的同樣治療，但他們沒有。」賓夕法尼亞大學醫學道德與衛生政策助理教授舒密特（Harald Schmidt）形容，特朗普的言論「瘋狂」和「極度不負責任」。

團隊憂若再入院成公關災難

在離開醫院前數分鐘，特朗普在Twitter發文稱，自己將很快恢復競選活動。《華盛頓郵報》和CNN引述消息人士報道，特朗普過去兩天與競選團隊討論競選活動，周日要求出院。報道指醫療團隊希望他繼續留院，部分顧問也擔心，萬一特朗普病情惡化要再度入院，將會是公關災難，但特朗普堅持要離開。CNN引述消息稱，特朗普認為住院令他看起來孱弱。一名白宮官員則透露，特朗普與顧問研究要安排一些「戲劇性的影像」，讓他看起來更「總統」和掌控一切。

特朗普將在白宮繼續隔離一段時間，醫療團隊相信最少需7到10天的觀察期，確定他不再具有傳染性。這段時間特朗普不僅不能外出參加造勢活動，其康復狀况也會被外界密切留意。根據治療經驗，有大約兩成新冠病人有機會在患病後第7天後病情惡化，因此上周四確診的特朗普仍未可說完全脫離危險。

對於仍有病在身的總統如今返回白宮，當局如何為他治療和確保身邊人不受感染，白宮醫療團隊並未多加着墨。特朗普競選團隊周一表明，特朗普「有意準備參加」下周四（15日）在佛羅里達州邁阿密舉行的第2場總統辯論。

（華盛頓郵報/紐約時報/CNN/中央社/新華社）

（2020美國大選）