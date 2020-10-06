發現丙肝病毒 3傑獲諾獎 助製血液檢測研新藥

負責諾貝爾醫學獎評審工作的瑞典卡羅琳學院諾貝爾大會形容，3名科學家為抗擊血源性肝炎（blood-borne hepatitis）作出「關鍵貢獻」，血源性肝炎是全球健康問題，是導致肝硬化和肝癌的常見成因。

評審指出，在3人展開研究之前，醫學界已經發現甲型和乙型肝炎病毒，但當時大多數血源性肝炎病例仍然無法解釋，而丙型肝炎病毒的發現，揭示其餘的慢性肝炎病例的原因，有助做血液檢測和研發新藥物，挽救數百萬人的生命。

血漿DNA分析 證甲乙型以外病毒

三人之中，美國科學家奧爾特在1970年代的研究，最早確認一種未知病毒會導致甲型或乙型肝炎以外的慢性肝炎，奧爾特當時任職美國國家衛生研究院，研究團隊將這種病毒歸類為「非甲型和非乙型」（non-A, non-B）肝炎。1980年代，任職於美國Chiron製藥公司的霍頓和研究團隊，在一頭感染肝炎的黑猩猩的血漿中提取DNA片段，分離出未知的病毒基因組，隨後把病毒命名為丙型肝炎病毒。另一美國科學家賴斯則發現分離病毒樣本的遺傳變異，他的研究進一步證明，丙型肝炎病毒自身可引致慢性肝炎。

諾獎委員會秘書普爾曼（Thomas Perlmann）已致電奧爾特和賴斯告知得獎消息，普爾曼對記者表示，兩人感到驚喜。現年85歲的奧爾特得獎後接受瑞典電台訪問稱，很驚訝早上接到委員會電話，「我甚至沒有意識到這天是諾貝爾獎頒發的日子。」另一得主70歲的霍頓目前任教加拿大阿爾伯塔大學，在該校「李嘉誠應用病毒學研究所」擔任總監。68歲的賴斯現於美國洛克菲勒大學任教。

風趣學者奧爾特愛寫詩

中央社報道，台灣肝炎研究權威、中研院院士陳培哲受訪表示認識3名醫學獎得主，去年他到外地開會時，曾與奧爾特合照。陳培哲說，奧爾特最早研究乙型肝炎，後來轉做丙型肝炎研究。陳培哲形容，奧爾特是一名有趣的學者，除了科學知識了得，文學修養也很好，過去他曾在國際會議與奧爾特碰頭，每次開完研討會，奧爾特便會寫詩。

世界衛生組織估計，全球每年有7000萬宗丙型肝炎病例，死亡人數約40萬。此前發現乙型肝炎病毒的美國科學家布林柏格（Baruch Blumberg）已於1976年獲頒諾貝爾醫學獎。

（路透社/中央社/新華社）