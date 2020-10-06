指特朗普抗疫受掣肘 確診無改擁躉支持

根據約翰霍普金斯大學的統計，美國截至昨日仍是全球確診（逾741萬）和死亡人數（逾20.9萬）最多的國家，這情况深刻改變美國政治環境，皮尤研究中心8月民調指疫情是第四重要議題，但民主黨支持者遠比共和黨支持者對此更關心（圖1），或可解釋為何民主黨一直主打疫情問題搶攻。

美國共和黨海外事務組織通訊主任兼香港支部副主席（會員事務）凱特勒-帕多克（Kym Kettler-Paddock）質疑，民主黨人並無受歡迎的議題可用於競選拉票，才一直談論疫情。但她承認口罩問題是特朗普處理疫情的爭議點。

講求個人責任 沒戴口罩文化

特朗普政府抗拒提倡民眾戴口罩防疫，又以個人自由為由堅拒全國強制令。凱特勒-帕多克解釋稱，特朗普政府和美國社會不像亞洲地區經歷過SARS，沒有推廣戴口罩的經驗。海外共和黨香港支部秘書德天睿（Tariq Dennison）則補充稱，戴口罩與否在美國屬個人自由，美國保守派講求個人責任，因此問題不能單方面歸咎特朗普。

德天睿指出，口罩問題在美國已被政治化，強調此舉對許多美國人來說仍是「外國習慣」。他自言在港的共和黨人都有戴口罩以防播疫或感染，是因為很少人有接受病毒測試，但在美國則遠更依賴檢測，並容許測試呈陰性者如常生活。他認為特朗普如今處理染疫的方式，跟許多美國人相同，即傾向接受低致命率疾病的風險，而不讓預防措施驅使或限制其行動。

特朗普停游離州拉票 有影響

談到選情影響，德天睿不認為特朗普確診會改變許多選民的看法，並相信特朗普未來兩周內會有力地恢復健康，藉此顯示兩點：一、病毒非常有傳染性，但不是那麼致命（即使對於一名74歲的超重者而言），去到迫使最極端的封城和日常生活矛盾；二、我們的總統強大、堅決，並感激照顧者——他強調自己只看到特朗普確診仍「不知疲倦地繼續工作」。

德天睿承認，特朗普遠比拜登更依賴親身出席活動，14日的隔離期看來很可能致特朗普叫停在游離州的至少一半已安排好的親身出席活動，「可能帶來重大分別」。

揭發「水門案」的記者伍德沃德上月新書披露，特朗普在早段選擇淡化疫情以免引起恐慌。被問及特朗普應否對此負責，兩名在港的共和黨人未正面回應，但強調這涉及美國政治體制問題，總統不能在衛生防備問題上對州長越俎代庖。按美國憲法，頒布或解除封城令，以至宣布學校停課的權力都屬於州長。

凱特勒-帕多克強調，民主黨掌控的州份如紐約州和加州都是疫情重災區。但統計顯示由共和黨人執政的得州和佛羅里達同樣嚴重，確診數字比紐約州高，僅次於加州。

（2020美國大選）