在港共和黨人：關稅戰雖痛 「特粉」未轉軚

關稅成本非轉嫁美企消費者

德天睿首先強調，特朗普對華強硬旨在保護美國企業，「歷屆政府沒有嚴肅看待中國崛起，特朗普把中國視為崛起的超級大國」。在特朗普任內，美國政壇開始浮現敵視中國的跨黨派共識，但對以何種手段應對眾說紛紜，特朗普所採取的關稅戰則惹來成本會轉嫁到美國企業或消費者的質疑。

德天睿回應稱，美國消費者未有看到物價飈升，美國經濟未因此出現高通脹，亞馬遜等美國零售商的盈利也未見減少。他指那些支付關稅的人，或以人民幣計價出售貨品的商家，都有份促使人民幣幣值上升，「對中國出口商而言，當他們以美元出售貨品，再以人民幣購入貨品，即可獲利，反映成本大多轉嫁予以人民幣結算的供應商」。

中國政府也針對美國農產品採取不同程度的反制措施，令外界關注北京是否想動搖特朗普的農業州票倉。德天睿未否認有美國農民因此受損，但強調身邊有很多朋友上屆投給特朗普，他們即使在過去幾年感受過關稅戰造成的經濟痛楚，仍覺得特朗普在做正確的事，支持特朗普連任。

德天睿強調特朗普政府的經濟政策做得好，尤其是減稅措施，例如將美國企業稅由35%減至21%，增強其競爭力，並針對企業把存放海外的利潤一次性徵稅，對商家來說降低了市場的不確定性。

盼高利潤產業回流美國

談到鐵鏽帶選民或較關心的製造業回流問題，德天睿則直言，若想重回1950年代美國製造業的生產模式是不切實際，舊日模式不適用於今日的美國製造業，產業結構變化令很多原有職位或工種已一去不返。他以蘋果公司為例，蘋果去年將部分生產線從中國遷回美國得州廠房，恢復部分工作崗位，但還不足夠，主要原因是美國工廠沒能力做到所有生產工序，反映全球產業鏈有多依賴中國。長遠來看，他期望高利潤產業如軟件業務回流美國，帶來更高收益。

德天睿又稱，有關鐵鏽帶選民想法的問題可以簡化成「我是否比4年前變好了，我想見到的政策改變延續（投給特朗普）還是扭轉（拜登）」。他不諱言身為旁觀者難言選民如何回應，但質疑《紐約時報》因反特朗普而對數據有所篩選，他指鐵鏽帶州份未有太多科技或醫保等高速增長的行業，增長率自然較低，跟沿海州份難以比較，也無法真實反映選民心聲。

（2020美國大選）