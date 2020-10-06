學者戳破迷思：經濟向好選區 反有利民主黨

貿戰下鐵鏽帶製造業寒冬

特朗普上屆高舉「美國製造」，以推動製造業職位回流（reshoring）作為對鐵鏽帶選民的賣點，但奧斯丁斥特朗普「絕對沒有」實現競選承諾，反之只有通過貿易戰和禁止移民等，令製造業經濟雪上加霜。

他以《紐約時報》去年12月的專題報道為例，指即使在疫情爆發前，中西部工業游離州如俄亥俄、密歇根和威斯康星等的經濟增長和製造業職位升幅都明顯跑輸沿岸州份。

奧斯丁承認，中西部仍有許多社區在全球經濟轉型到由知識和科技驅動下掙扎求存，這些社區的居民對自身及子女的經濟前景、以及適應更多元的社會而心存焦慮，進而醞釀有害的怨恨和懷舊情緒，反成「萌生像特朗普等煽動家的沃土」，會被特朗普聲言要回到舊日社會和指摘移民和東西岸精英等「他者」的承諾所吸引。奧斯丁預料這種選民今屆仍會支持特朗普。

但奧斯丁強調中西部州份有另一面向。他去年為兼任非常駐資深研究員的華府智庫布魯金斯學會發表研究報告，發現2018年底中期選舉重回民主黨懷抱的12個眾議院選區，大多是發展蓬勃的都會區市郊地段，其關鍵除了非裔、進步派和女性等「反特朗普」選民外，還有經濟因素——居民平均收入皆高於全州中位數，整體教育程度也遠勝州內大部分地方；對比之下，3個倒戈予共和黨的選區則傾向拉低州的平均收入和教育程度。

奧斯丁同年稍後在政治網站Politico發表的另一分析則指出，許多位於「鐵鏽帶」的社區已開始找到轉型路徑，擺脫以往依賴單一產業的道路，以俄亥俄州的阿克倫（Akron）為例，儘管不再是「世界橡膠之都」，但憑塑膠產業、先進製造業和交通兼後勤中心等重煥新生。他發現這些經濟和就業環境較好的地區，皆較為向前望，不太接受特朗普那套經濟懷舊思想，更關心教育和醫保等日常生活話題。

經濟轉型 特朗普恐「輸突」

被問及疫情影響，奧斯丁直言「特朗普要負上責任的疫情」對密歇根等工業州份的損害比其他地方更大，但因此受害的民眾反會傾向歸咎他者，「那正是特朗普鼓勵或這樣做的」，或令投給特朗普的人變多。但奧斯丁仍相信這點會受「反特朗普」的投票選民飈升所抵消，「他（特朗普）會輸掉大部分以至全部在2016年贏得的前鐵鏽帶游離州，而在密歇根州會以頗大差距落敗」。

（2020美國大選）