世衛估計全球1/10人染新冠

英日增2萬宗確診

歐洲多國的新冠病毒疫情踏入秋季後持續惡化，其中英國繼上周六有逾1萬宗新冠病毒肺炎個案後，周日再錄得22961宗新症，當局指數字大增是涉及早前技術問題漏報的個案。截至周日，英國的新冠病毒個案突破50萬，逾4.2萬人病逝。首相約翰遜周日稱，疫情在今個冬天會非常嚴峻，並會反覆至聖誕甚至較後時間。

其他歐洲國家亦「如臨大敵」。法國衛生部周日（4日）通報，過去24小時新增12565宗新型冠狀病毒肺炎確診病例，雖然已較前一日破紀錄的近1.7萬宗確診少，但總理辦公室宣布，由於疫情沒緩和迹象，當局決定將巴黎列入疫情「最高警戒」等級，意味着巴黎的酒吧將從周二（6日）起停業要兩星期，餐廳也必須遵循新的衛生指引才能營業。俄羅斯周日公布約1萬宗新症，當地傳媒周一引述消息指政府正考慮嚴格封城遏止病例增加。

（法新社/中央社/CNN/BBC/衛報）

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